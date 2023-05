F1, Adrian Newey avrebbe rifiutato un'offerta Mercedes. Red Bull risponde: "Non è un bazar"

Nonostante le dichiarazioni un po’ polemiche di Ralf Schumacher, che ha indicato in Charles Leclerc e Carlos Sainz il vero problema attuale della Ferrari, in Formula 1 si parla paradossalmente più di mercato ingegneri che di quello piloti. L’ultima notizia, lanciata da F1-insider, è che Adrian Newey – prima di firmare un ulteriore rinnovo che lo legherà a vita con la Red Bull – sarebbe stato tentato dalla Mercedes per un clamoroso passaggio da Milton Keynes a Brackley: un’indiscrezione che ha trovato indiretta conferma nelle parole del dirigente Helmut Marko.

F1 2023, GP Arabia Saudita: Horner, Newey e Marko

PARLA MARKO Come spesso accade quando le domande sono relative ai grandi rivali di Mercedes o Ferrari, l’ottantenne ex pilota austriaco non ha mancato di lanciare una frecciatina: “Il signor Wolff sembra non avere alcuna fiducia che le persone del suo team possano risolvere i problemi della loro monoposto”. Marko ha poi anche parlato del tentativo del Cavallino di ingaggiare il capo aerodinamico Enrico Balbo e il direttore tecnico, che risponde proprio al genio Newey (che è il Chief Technical Officer del team) Pierre Waché: “Tutti vogliamo che la Ferrari sia competitiva, ma non è così che funzionano le cose. Non siamo in un bazar arabo, a parte il fatto che Pierre non ha alcuna intenzione di cambiare”.

F1 2022: Chris Horner, Adrian Newey ed Helmut Marko (Red Bull)

HORNER E GLI OSTAGGI Parole che arrivano subito dopo quelle pronunciate dal team principal Christian Horner nel corso del weekend di Miami. Il boss del muretto Red Bull ha infatti commentato le notizie di un possibile scambio di ingegneri per agevolare una rapida uscita del direttore sportivo Ferrari Laurent Mekies, che dal 2024 sarà team principal AlphaTauri: “Non abbiamo alcun ostaggio, quindi non ci sarà uno scambio di ostaggi per liberare Mekies. Le persone della nostra squadra che sono state date come in contatto con la Ferrari, sono venute da me dicendo di non credere a queste voci. Nessuno dei membri senior della nostra squadra andrà a Maranello”. I tifosi sperano sia soltanto pretattica, ma di sicuro la campagna acquisti di Fred Vasseur sarà molto complicata…

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/05/2023