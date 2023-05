Mercedes, un passo nel futuro: nuovo HQ in stile Silicon Valley

Il team Mercedes F1 ha annunciato piani importanti per rinnovare l'immagine (e non solo) della sua fabbrica di Brackley, nel Regno Unito, con l'obiettivo di creare un campus all'avanguardia in stile Silicon Valley. Questa decisione non è solo volta a migliorare l'aspetto estetico dell'azienda, ma ha un obiettivo pratico: attirare e trattenere i migliori talenti nel mondo della Formula 1. Il campus originale era stato progettato per ospitare 350 persone, ora sono 1.250 gli ''ospiti'' di Brackley, per cui servono nuove strutture che - nelle previsioni di progetto - costeranno circa 70 milioni di Sterline extra budget-cap al team tedesco.

Il team principal Toto Wolff ha chiarito che l'obiettivo non è solo quello di creare la migliore fabbrica di tutto il panorama della F1, ma di realizzare qualcosa che possa competere con i campus tecnologici più avanzati degli Stati Uniti. Questa ambizione nasce dalla consapevolezza che, proprio a causa dell'introduzione del budget cap in F1, le squadre devono competere per attirare il personale migliore e mantenerlo. ''Lo sviluppo del campus negli ultimi cinque anni è stato fatto a un ritmo sorprendente. Ora, quello che stiamo progettando di fare è espanderci con molti nuovi edifici e creare un campus in stile moderno. Ci saranno aree di breakout, ristoranti, una palestra all'avanguardia e un edificio di marketing''.

VEDI ANCHE

''La Formula 1 è sempre stato un ambiente ambizioso, non solo per lavorarvi, ma anche per poter guadagnare di più che in qualsiasi altro settore ingegneristico nel Regno Unito''. - ha aggiunto Wolff, a capo di un team che ha dato un aumento di stipendio al personale in linea con l'altissima inflazione al 10% nel Regno Unito. ''Tutto nasce dalla domanda; come lavoriamo oggi? Come stiamo creando un luogo di lavoro attraente che ti fornisca un ambiente che sia più stimolante e che stimoli la creatività? In che modo forniamo spazi che ti incoraggiano a lavorare meno da casa e di più da qui? Si può dire che una palestra non fa andare più veloce la macchina. Ma se la palestra rende le persone più felici e si divertono dove lavorano, questo rende un'auto più veloce''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/05/2023