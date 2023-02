Mercedes W14, i dubbi sul concetto Zero Sidepod: "Potrebbe cambiare dopo i primi GP"

Nel 2022, la Mercedes aveva sorpreso tutti presentandosi ai test in Bahrain con una configurazione aerodinamica della monoposto molto diversa rispetto a quella vista nei primi giorni di lavoro a Barcellona. Un copione che potrebbe in parte ripetersi anche quest’anno. Dopo una stagione in cui il concetto di “zero sidepod” (e cioè la scelta di disegnare un’auto quasi totalmente priva di pance laterali) è stato più volte messo sotto esame dagli ingegneri di Brackley, almeno all’inizio del 2023 si è deciso di continuare sulla stessa strada. Potrebbero, però, esserci clamorosi sviluppi…

F1 2023: la Mercedes W14 in azione a Silverstone con George Russell

MODIFICHE IN ARRIVO? Anche la W14, come la sua diretta antenata, è… magrissima nelle forme, seppure con delle pance leggermente più larghe e lunghe per convogliare al meglio i flussi d’aria verso il retrotreno. Non è però ancora detto che sarà questa la direzione definitiva, almeno stando a quanto detto dal team principal Toto Wolff a margine della presentazione della macchina 2023: “Dopo le prime gare, le cose potrebbero cambiare un po’”. “La maggior parte delle squadre – ha aggiunto Lewis Hamilton – hanno adottato il concetto Red Bull, ad eccezione credo della sola Ferrari. Noi inizieremo la stagione con una macchina simile a quella dello scorso anno, perché non è semplice cambiare troppi elementi. Ma ho fiducia nei nostri ingegneri sulla scelta di restare fedeli al nostro concept. Vedremo cosa diranno i test nella prossima settimana”.

VEDI ANCHE

F1 2023: la presentazione della Mercedes W14

IL CONTRATTO DI LEWIS Durante la conferenza stampa che ha, di fatto, dato il via al 2023 della Mercedes, non è mancata poi l’occasione per parlare del contratto di Lewis Hamilton, che scadrà al termine di questa stagione. “L’età non è un problema – ha spiegato Wolff in riferimento alle 38 primavere del campionissimo inglese – e lo dico pensando ad esempio a Tom Brady, che 44 o 45 anni è ancora sui campi da gioco. Abbiamo avuto con Lewis un primo incontro preliminare e credo che troveremo presto il tempo per discuterne ancora”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/02/2023