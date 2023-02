Esordio in pista per Mercedes W14 e Aston Martin AMR23 - FOTO

Giornata ricca di eventi sul mitico circuito inglese di Silverstone: dopo la presentazione avvenuta nel corso della mattina della nuova W14, la Mercedes ha subito portato in pista la monoposto 2023 per percorrere i primi chilometri della sua esistenza. Discorso analogo per l'Aston Martin AMR23, presentata lunedì e a sua volta scesa in pista sullo stesso tracciato nella giornata di oggi, sotto un tiepido sole non così scontato a quelle latitudini.

First time on track for the #AMR23. 💚 pic.twitter.com/YaUsRBKZkU — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) February 15, 2023

RUSSELL AL VOLATE L'onore di battezzare la nuova ''Freccia Nera'' - data la colorazione scura nuovamente adottata per questa stagione - è toccato a George Russell, il pilota che lo scorso anno ha raccolto più punti per la Mercedes, battendo a sorpresa Lewis Hamilton. Dopo lo shakedown, il britannico ha incontrato i media e, ricordando l'esordio bagnato del 2022, ha dichiarato: ''È stata una giornata tranquilla, ma è così difficile da dire. L'anno scorso siamo usciti da quello shakedown senza troppi pensieri a dire il vero, tanto era stato compromesso dal meteo. Bisogna prendere i risultati di oggi con un pizzico di sale, assicurarti che non ci siano grandi paure e che la macchina funzioni in vista del Bahrain. Questo sarà il vero banco di prova''.

First laps with the W14. 🖤🥰 pic.twitter.com/18K7aP7TVl — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 15, 2023

STAFFETTA ASTON MARTIN Poco prima della Mercedes, era stata l'Aston Martin a portare in pista la sua nuova monoposto. Per la scuderia britannica, che da quest'anno schiera Fernando Alonso al posto di Sebastian Vettel, è stato il confermato Lance Stroll ad avere l'onore di percorrere i primi chilometri con l'AMR23. Lo spagnolo due volte campione del mondo non è rimasto però a bocca asciutta: in una staffetta analoga a quella messa in mostra dalla Ferrari durante la presentazione della SF-23, Alonso è sceso in pista circa un'ora dopo il compagno di squadra.

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/02/2023