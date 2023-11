F1 GP Abu Dhabi 2023, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE YAS MARINA F1 La Formula 1 torna in pista ancora per un'ultima volta in questo Mondiale 2023: sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, si stabiliscono infatti gli ultimi verdetti dell'anno. Mentre Max Verstappen va a caccia della settima vittoria di fila (e del record difficilmente battibile di 19 successi in stagione), il grande tema d'interesse è quello della lotta accesissima tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto nella classifica Costruttori: i due colossi della F1 sono separati da soli 4 punti, chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2023.

Prove libere 1 GP di Abu Dhabi 2023 in corso, segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

10.50 - All'appello mancano solo Drugovich e Piastri, per il resto tutti i piloti hanno almeno un giro cronometrato. Drugovich era stato peraltro il primo a scendere in pista, ma aveva sulla sua Aston Martin tanti ''rastrelli'' sull'anteriore, e cioè dei sensori per valutare l'andamento dei flussi aerodinamici.

10.48 - Ancora Russell: 1:26.313 per George, che adesso porta il vantaggio su Tsunoda a 1 secondo. Intanto Carlos Sainz si rimette in terza posizione con le Soft, a 1.1 secondi di gap dalla Mercedes numero 63.

10.44 - Nonostante il miglior tempo, Russell non è contento della sua W14: l'inglese denuncia un piccolo problema allo sterzo.

10.41 - Russell abbassa il limite in 1:26.963. Segue Yuki Tsunoda, che in questo fine settimana userà in pista un casco per celebrare e ringraziare il team principal dell'AlphaTauri, Franz Tost: il manager austriaco è alla sua ultima apparizione come capo del muretto di Faenza, e sarà sostituito nella prossima stagione dall'ex Ferrari, Laurent Mekies.

10.37 - Qualche piccolo problemino iniziale per Isack Hadjar, costretto a rientrare ai box per un fastidio con il suo casco. Al giovane franco-algerino tocca il difficile compito di guidare la monoposto di un certo Max Verstappen.

10.34 - Abbiamo già un leader della sessione: George Russell si mette al comando in 1:27.673 con gomme Medium. Alle sue spalle Carlos Sainz, che è già al lavoro con gomme Soft.

10.32 - Vale la pena ricordare che questa è una sessione da record, con il maggior numero di piloti non titolari schierati dalle scuderie (ben 10): in Aston Martin c'è Felipe Drugovich al posto di Fernando Alonso, in Red Bull ci sono Isack Hadjar e il campione Formula E Jake Dennis al posto di Max Verstappen e Sergio Perez, in McLaren c'è Patricio O'Ward al posto di Lando Norris, in Ferrari c'è Robert Shwartzman al posto di Charles Leclerc, in Alfa Romeo c'è Theo Pourchaire al posto di Guanyu Zhou, in Mercedes c'è Frederik Vesti al posto di Lewis Hamilton, in Alpine c'è Jack Doohan al posto di Esteban Ocon, in Williams Zak O'Sullivan al posto di Alexander Albon, in Haas abbiamo infine Oliver Bearman al posto di Nico Hulkenberg.

10.30 - Semaforo verde e si va! Via alle prove libere 1 del GP Abu Dhabi 2023. Subito un gran bel traffico in uscita dai box per i primissimi giri della sessione.

10.25 - Cinque minuti al via ed è tempo di ricordare che Pirelli in questo ultimo weekend dell'anno scende in pista con gomme C3, C4 e C5, le stesse già usate lo scorso fine settimana a Las Vegas. Si tratta delle gomme più morbide della gamma prodotta dal costruttore milanese.

10.20 - Iniziamo parlando di meteo, perché ovviamente ad Abu Dhabi fa caldo e non ci aspettiamo l'arrivo della pioggia. 42 gradi la temperatura dell'asfalto, 29 l'aria. Condizioni perfette per un primo assaggio del fine settimana a Yas Marina, in attesa ovviamente che il sole tramonti per le PL2, che saranno poi più rappresentative per qualifiche e gara.

10.15 - Buongiorno a tutti voi, cari lettori di MotorBox e appassionati di Formula 1! Siamo in diretta per la prima sessione di prove libere del weekend conclusivo della stagione 2023: pronti per seguirla con noi? 15 minuti d'attesa, poi le auto saranno in pista per i primi 60 minuti del fine settimana a Yas Marina.