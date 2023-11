Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Abu Dhabi

Ultima gara della stagione, tempo per gli ultimi e decisivi pronostici anche al Fantasy F1: in un fine settimana dove Max Verstappen sembra un po' meno dominante del solito, ci sarà spazio per qualche outsider? Qualcuno riuscirà a interrompere il filotto di successi della Red Bull?

F1 GP Abu Dhabi 2023, Yas Marina: Max Verstappen (Red Bull Racing)

IL FANTA F1 Ne abbiamo parlato in diretta su Instagram con gli amici di WikiFanta, sito specializzato che si occupa di qualsiasi tipo di fantasy game possiate immaginare. Abbiamo provato a darvi i consigli per battere la nostra redazione nella lega dedicata di MotorBox (per partecipare non vi resta che cliccare qui) guidandovi nella giungla di crediti, quotazioni, possibili ''chips'' (gli aiuti per ottenere più punti) da giocare, ma mettendovi in guardia dalle temutissime trappole in cui potreste cadere. Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in vista del GP Abu Dhabi 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1*

*La diretta dedicata al Fantasy F1 inizia a partire dal minuto 44.00

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/11/2023