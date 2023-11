Alonso e la frenata improvvisa davanti a Hamilton: "Lui ha molta esperienza, ma io di più"

Il settimo posto finale di Fernando Alonso nel GP Abu Dhabi può sembrare un risultato di poco conto ma per lo spagnolo, sempre attento alle statistiche, ha un peso specifico importantissimo. I sei punti conquistati a Yas Marina, infatti, gli hanno consentito di mantenere il quarto posto nel Mondiale Piloti, un risultato di prestigio ottenuto battendo la coppia della Ferrari e Lando Norris in un arrivo in volata che ha visto i quattro chiudere racchiusi tra i 206 e i 200 punti finali. Per riuscire nell'impresa, Alonso ha dovuto ricorrere a tutti i mezzi possibili, rendendosi protagonista anche di un episodio molto discusso.

COSA È SUCCESSO Dopo essere uscito dai box in seguito alla sua seconda e ultima sosta per cambiare le gomme, Alonso è rientrato in pista tallonato da Lewis Hamilton. Prima di arrivare a curva 5, quella che immette sul primo dei due lunghi rettilinei del circuito di Yas Marina, il due volte campione del mondo ha frenato molto in anticipo rispetto al solito mentre si spostava sul lato destro della pista. Hamilton ha quasi rischiato di tamponarlo, lamentandosi poi via radio di aver subìto quello che in gergo viene chiamato ''brake testing'', cioè una manovra che richiede un rapido ricorso al pedale del freno per evitare un incidente. Subito dopo, il britannico ha sfruttato il DRS per superare l'ex compagno di squadra, con Alonso che ha restituito il sorpasso nel rettilineo successivo.

F1 2023, GP Abu Dhabi: Fernando Alonso (Aston Martin)

LA SPIEGAZIONE DI ALONSO Nel dopogara, Alonso ha spiegato le ragioni della sua condotta in quelle fasi: ''Lewis è ovviamente molto intelligente, capisce molto bene lo sport e ha molta esperienza, ma io ne ho di più. Abbiamo fatto lo stesso in Canada nel 2012 (in realtà era il 2013, ndr), quindi 11 (10) anni dopo quell'episodio, abbiamo entrambi provato a dare il DRS all'altro, frenando per la curva 5, ma in entrambi i casi ho vinto, quindi va bene''. In pratica l'intento dello spagnolo è stato quello di mettere il rivale nelle condizioni di sfruttare l'ala mobile e superarlo nel rettilineo dopo curva 5, sapendo poi di poter sfruttare lo stesso vantaggio nel secondo dritto prima della parte mista conclusiva del tracciato. Gli stewart hanno analizzato l'episodio, ritenendo infine che non ci fossero gli estremi per punire la condotta di Alonso.

MACCHINA LENTA A spingere il due volte iridato verso questa strategia è stata anche la necessità di massimizzare l'utilizzo del DRS, avendo a che fare con una AMR23 piuttosto lenta in termini di velocità di punta. Un dettaglio di cui Alonso si è lamentato via radio durante la gara e che ai microfoni ha poi spiegato così: ''Abbiamo bisogno di molto più ritmo per sorpassare, eravamo un po' lenti sui rettilinei. Lo abbiamo notato ieri, ma ovviamente per noi è stato il miglior compromesso in termini di tempo sul giro totale. La velocità massima qualcosa che è stato il nostro punto debole per tutta la stagione ed è qualcosa su cui lavoreremo per la macchina del prossimo anno''.

RISULTATO IRREALE Commentando il suo quarto posto finale in campionato, Alonso ha sottolineato come questa stagione si possa archiviare tra le migliori in assoluto della sua carriera: ''Quando ho visto Leclerc in seconda posizione sul maxischermo ho pensato che fosse davanti in classifica generale, ma a quanto pare eravamo a pari punti e avevo più terzi posti. È del tutto inaspettato, del tutto irreale essere quarti in campionato. Come ho detto giovedì, il 2012 e questa stagione, per me, sono le migliori della mia carriera. E una posizione che non avrei mai potuto immaginare all’inizio dell’anno o con le prestazioni della vettura che avevamo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/11/2023