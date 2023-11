La F1 del futuro: si lavora per migliorare il format Sprint, restano le termocoperte

Sono ufficiali le decisioni della commissione per modificare i regolamenti in vista del prossimo Mondiale: si parla soprattutto del nuovo format Sprint F1 e di gomme

Come ormai di consueto, il fine settimana di Abu Dhabi chiude il calendario della Formula 1 esprimendo gli ultimi verdetti sportivi dell’anno. L’occasione per i rappresentanti dei team, della Fia, di Liberty Media e dei fornitori come la Pirelli è però ghiotta anche per un’ultima riunione in presenza della F1 Commission, l’organo che decide le modifiche ai regolamenti del futuro: nello specifico, si è parlato del format delle gare sprint nel 2024 e soprattutto di gomme.

F1 2023, GP Brasile: il podio della Sprint

GARE SPRINT La decisione più importante è relativa al nuovo format in vigore in alcuni GP a partire dal 2021. Nella stagione 2024, i weekend con F1 Sprint dovrebbero essere ancora sei (la lista completa sarà pubblicata nelle prossime settimane) con l’impegno da parte del Comitato Sportivo – il gruppo consultivo che propone modifiche di dettaglio ai regolamenti – di studiare una migliore suddivisione del weekend, in modo da separare in maniera più netta anche in termini di parco chiuso e orari, l’evento Sprint dal GP vero e proprio.

Pneumatici di Formula 1 all'interno delle termocoperte

TERMOCOPERTE Lato pneumatici, fa rumore invece la scelta di abbandonare il progetto di vietare le termocoperte: inizialmente il divieto doveva entrare in vigore nel 2024 ed era stato dilazionato di un altro anno, ma già adesso la F1 Commission ha anticipato la votazione prevista per il prossimo luglio decidendo che le termocoperte continueranno a essere permesse anche nel 2025. Bocciata invece la proposta Pirelli dell’allocazione alternativa delle gomme, che prevedeva di portare solo 11 (e non 13) set di gomme slick per ogni weekend: i test effettuati a Budapest e Monza non hanno convinto le squadre, che dunque hanno preferito proseguire con 13 treni di pneumatici d’asciutto per ogni GP.

F1 2023, GP Canada: la visibilità durante le qualifiche

ALTRE DECISIONI La Pirelli è stata inoltre invitata a lavorare nei prossimi mesi su mescole che riducano il surriscaldamento per consentire ai piloti di spingere a tutta per una fase più ampia della gara. Interessante anche la decisione relativa all’introduzione dei paraspruzzi per le gomme da bagnato, che nelle intenzioni della F1 Commission dovrebbero permettere alle auto di correre anche in condizioni pioggia estrema. I test effettuati fino a questo momento non hanno però raggiunto i risultati sperati e, quindi, si procederà con altre prove di paraspruzzi diversi nel loro disegno nella primavera del 2024. Saranno inoltre previste delle prese d’aria aggiuntive per garantire ai piloti la possibilità di avere più aria nell’abitacolo per evitare situazioni limite come quelle viste nello scorso GP del Qatar.

Pubblicato da Salvo Sardina, 24/11/2023