Gli ascolti tv del GP Abu Dhabi 2023

Numeri non entusiasmanti per gli ascolti tv dell'ultimo appuntamento del 2023, vinto ancora una volta da Max Verstappen

Il 2023 non è stato certo un anno indimenticabile sul fronte degli ascolti tv della F1, con l'interesse rapidamente scemato di fronte allo strapotere di Max Verstappen e ai passi falsi della Ferrari. Quando la Rossa ha saputo rialzare la testa, con le buone prestazioni nella seconda parte del campionato, un miglioramento c'è stato, ricordandoci il potenziale che potrebbero avere i gran premi se ci fosse maggior lotta per la vittoria e con il Cavallino Rampante protaognista.

I NUMERI In una domenica pomeriggio ricchissima di eventi sportivi, con la quasi contemporanea gara di MotoGP a Valencia e la finale di Coppa Davis di tennis, il GP Abu Dhabi è rimasto piuttosto basso a livello di platea televisiva. La diretta delle 14 su Sky Sport F1 ha totalizzato 606.000 spettatori, per il 4,3% di share. La differita del tardo pomeriggio su Tv8 ha fatto poco meglio con 747.000 spettatori e il 3,7% di share. L'interesse degli italiani appassionati di motori era sicuramente maggiore per il GP della Comunità Valenciana di MotoGP, decisivo per assegnare il titolo conteso da Pecco Bagnaia e Jorge Martin. La diretta delle 15 sul solo canale Sky Sport MotoGP ha raccolto 428.000 spettatori, per il 3,1% di share, a cui andrebbero aggiunto i telespettatori di Sky Sport 1 di cui però non abbiamo il dato. La differita pomeridiana su Tv8 ha totalizzato 1.077.000 spettatori.

VEDI ANCHE

APPUNTAMENTO AL 2024 Sia F1 sia MotoGP hanno mandato in archivio il 2023. Nel 2024 entrambe le categorie affronteranno un calendario ancora più ricco di eventi: l'augurio è che la lotta per i titoli assomigli più a quella vista quest'anno tra le due ruote che tra le quattro, evitando agli appassionati la stanca riproposizione di gare dal copione molto simile e a giochi già conclusi come successo negli ultimi mesi. A beneficiarne sarebbe non solo lo spettacolo, ma anche gli ascolti tv. L'anno prossimo le dirette saranno ancora in esclusiva sui canali Sky Sport, con differite su Tv8 a cui si aggiungeranno ancora una volta alcuni eventi trasmessi in diretta.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/11/2023