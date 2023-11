Red Bull 2024, Helmut Marko spaventa i rivali: "Abbiamo buone chance di ripeterci"

È dall’attimo esatto in cui Max Verstappen ha tagliato il traguardo del GP di Abu Dhabi che la Red Bull ha voltato pagina, pensando al 2024. Una stagione, la prossima, che difficilmente vedrà la scuderia anglo-austriaca dominare in maniera ancora più ampia, se non altro perché battere i numeri di questa supremazia sarà molto complicato già solo sul piano statistico. Eppure, il vantaggio tecnico mostrato dalla RB19 e la stabilità dei regolamenti nel prossimo campionato sembrano degli alleati per Milton Keynes. Questa, almeno, è l’idea di Helmut Marko, che ha provato a spaventare i tifosi delle squadre avversarie già all’indomani del Mondiale meno combattuto della storia.

F1 GP Abu Dhabi 2023, Yas Marina: Max Verstappen (Red Bull Racing) festeggia la vittoria

PARLA MARKO “Siamo stati al top – ha spiegato l’80enne al quotidiano austriaco Kleine Zeitung – in ogni gara e gli avversari non si sono mai rivelati molto costanti. Non lo è stata la Ferrari né la Mercedes. I regolamenti adesso resteranno stabili e i motori possono essere migliorati soltanto in termini di affidabilità. Per quanto riguarda il telaio e l’aerodinamica, vedremo un’evoluzione delle auto attuali e la nostra era la più veloce su tutti i tipi di circuiti quest’anno, oltre che sempre capace di far funzionare le gomme in maniera ottimale a prescindere dal variare delle condizioni”.

F1 GP Belgio 2023, Spa: Helmut Marko (Red Bull Racing) sorridente nel paddock

2024 PIÙ COMBATTUTO Insomma, gli elementi che fanno presagire quanto Verstappen possa essere come minimo il grande favorito anche per la vittoria nella prossima stagione, ci sono tutti. Con l’aggiunta di un ulteriore asso nella manica, il talento di Max: “Penso che il 2024 – ha concluso Marko – sarà più combattuto, ma visto che in questo campionato nessuno è riuscito a sfidarci in maniera costante, continuo a pensare anche che avremo una buona chance di ripeterci. E poi abbiamo Max, che è assolutamente il migliore. Fa quasi paura”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/11/2023