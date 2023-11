Jos Verstappen e le polemiche di Max su Las Vegas: "Doveva essere più delicato"

Le critiche agli organizzatori del weekend di Las Vegas sono state evidenti sin dalle prime interviste del mercoledì sera. Nel luccicante fine settimana sulla Strip, Max Verstappen non si è infatti risparmiato nell’esprimere tutta la propria negatività intorno alla pista e, più in generale, all’evento più atteso del calendario, ritenuto troppo sbilanciato sul piano dello show a scapito dello sport. Negatività che è però sparita come d’incanto dopo la bandiera a scacchi, quando il tre volte campione del mondo F1, si è mostrato contento e divertito dalla gara lasciandosi persino scappare un “non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo”.

F1 GP Las Vegas 2023: Max Verstappen (Red Bull) davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Perez

L’INTERVENTO DI PAPÀ Chissà che dietro il ripensamento di Max sul weekend di Las Vegas non ci sia lo zampino di papà Jos Verstappen. L’ex pilota ha infatti confessato al quotidiano olandese De Telegraaf di aver strigliato il figlio dopo le prime dichiarazioni pessimistiche sul weekend: “Puoi sempre dire quello che vuoi, ma in alcuni casi c’è comunque la necessità di essere un po’ più delicati. Ne ho parlato con Max, certe volte dovrebbe essere un po’ meno duro”.

F1 GP Las Vegas 2023: Max Verstappen (Red Bull Racing) festeggia la vittoria

MEGLIO SUZUKA “Credo semplicemente – ha proseguito il 51enne, che sulla Strip ha festeggiato la vittoria numero 18 nell’incredibile stagione del figlio – che fosse solo un po’ stanco da tutte queste persone (che ruotano attorno all’evento di Las Vegas, ndr). Max ama gareggiare e io lo capisco, così come comprendo che preferisca guidare su un circuito come Suzuka. Ma, dall’altro lato, non puoi semplicemente dare un calcio a qualunque cosa senza guardare… Delle volte ci sono piste che sono meno divertenti, ma alla fine la gara è stata assolutamente grandiosa”. Tutto è bene quel che finisce bene.

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/11/2023