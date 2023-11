Per Sainz una prima fila negata dalla penalità: "Sono molto arrabbiato"

Per soli 44 millesimi la pole position del GP Las Vegas è sfuggita a Carlos Sainz, ma lo spagnolo a fine qualifiche non è indispettito dall'essere stato battuto per così poco dall'altra Ferrari di Charles Leclerc, quanto per la penalità di 10 posizioni che domani lo farà partire dalla dodicesima piazzola, dietro a piloti come Lewis Hamilton e Sergio Perez che oggi hanno fallito l'accesso alla Q3. Una retrocessione legata alla sostituzione delle componenti della power unit resasi necessaria dopo l'impatto con un tombino avvenuto nelle FP1 del venerdì. La Ferrari aveva provato a chiedere una deroga al regolamento, ma gli steward l'hanno respinta spiegando che questa eventualità non è possibile, seppur la richiesta fosse legittima e comprensibile date le circostanze.

SAINZ DELUSO Parlando di quanto avvenuto venerdì, Sainz non ha nascosto la sua delusione per come è stata gestita la vicenda: ''È stato chiaramente un problema di sicurezza in pista. Quel problema ha distrutto la mia macchina. I miei meccanici hanno dovuto investire cinque ore per mettere insieme un'auto completamente nuova. Oltre a ciò, riceviamo una penalità di 10 posizioni in griglia per qualcosa per cui non abbiamo nulla da fare. Sono semplicemente deluso. Allo stesso tempo, non sono sorpreso, perché quest’anno ci sono stati molti casi in cui penso che lo sport abbia dimostrato di poter fare le cose molto meglio. Sono sorpreso che l'organo di governo non abbia il potere, in casi di forza maggiore, di intervenire in questo tipo di situazione in cui è così chiaro che si tratta di qualcosa che è completamente fuori dal controllo della squadra, completamente fuori del controllo del pilota. Le regole, l’organo di governo, le squadre... non lo so, mi aspettavo di più dallo sport in questa situazione''.

LE ACCUSE Secondo il pilota della Ferrari, dietro il rifiuto degli steward di accettare la deroga richiesta dalla scuderia di Maranello c'è anche lo zampino dei team rivali: ''Sicuramente ci saranno state squadre rivali che avranno spinto per farmi ottenere una penalità che in un certo senso mi sorprende. Da un altro lato, sono in questo sport da troppo tempo per capire che in questo business ci sono troppi soldi coinvolti nella posizione finale nella classifica Costruttori o altro perché una squadra non minacci di richiedere una penalità per me. Allo stesso tempo, come ho detto, non sono sorpreso. Sono estremamente deluso e onestamente sono molto arrabbiato per tutta la situazione, per lo sport, onestamente. Sconvolto, penso che sia la parola giusta e di cattivo umore perché in questo caso mi aspettavo semplicemente di più da questo sport''. La Ferrari è attualmente in lotta con la Mercedes per il secondo posto nel mondiale Costruttori alle spalle della Red Bull: i due team sono divisi da 20 punti.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/11/2023