F1 Las Vegas, Vasseur sulla pole di Leclerc: "Concentrati sulla gara, ma siamo ottimisti"

Pista veloce, cittadina, dove si corre in notturna, con poche curve da bassa percorrenza e lunghissimi rettilinei. Facile che il pensiero possa tornare a Singapore, dove la Ferrari è stata in grado – unica volta in cui è successo in tutta la stagione 2023 di Formula 1 – di interrompere il filotto di successi della Red Bull. Una situazione che potrebbe ripetersi anche a Las Vegas, nonostante le condizioni ambientali (con temperature intorno ai 15 gradi) siano diversissime? Di sicuro, il sabato delle qualifiche ha dato un buon livello di fiducia al team principal del Cavallino, Frederic Vasseur, che però resta consapevole del fatto che i veri risultati da festeggiare siano quelli della domenica.

F1 2023, GP Las Vegas: Charles Leclerc (Ferrari)

PARLA VASSEUR “Nel complesso – ha spiegato il manager francese ai microfoni Sky – il risultato è molto positivo. Fare una doppietta alla prima prestazione qui a Las Vegas è bello, ma più che della pole nello specifico, sono felice del fatto che siamo stati davanti in ogni sessione. È di certo un bel modo per preparare la gara. Sappiamo che domani avremo la penalità di Carlos ed è un peccato, ma credo che anche lui abbia mostrato di essere molto forte e costante sul passo nelle prove che abbiamo fatto durante le libere e credo che possiamo essere ottimisti. Certo, avrei preferito partire 1-2 piuttosto che 1-12, ma la situazione è questa. La cosa più importante per il team è restare concentrato sul GP senza parlare troppo della sanzione. È successo ed è ingiusto, ma ora bisogna solo pensare alla gara”.

F1 2023, GP Las Vegas: Carlos Sainz (Ferrari)

NODO STRATEGIE Ovviamente, come spesso accade in F1 soprattutto sui circuiti cittadini dove è possibile che il GP venga stravolto dall’ingresso della Safety Car, è cruciale la scelta della strategia: “Sono focalizzato sulla gara di domani, la qualifica è importante ma è solo un passo e non il risultato finale. Abbiamo fatto degli stint molto costanti nelle prestazioni ed è per questo che dobbiamo concentrarci su noi stessi e sulla strategia, perché potrebbe essere una domenica caotica ma credo che possiamo fare un bel lavoro”. Interessante, infine, anche la considerazione sulle gomme, visto che praticamente nessun pilota di vertice ha scelto di conservare delle Soft per la gara: “Siamo a Las Vegas e credo che tutti abbiamo avuto un po’ paura di ciò che poteva succedere. Oggi le squadre hanno ragionato sul fatto che domani in gara potrebbe far freddo e quindi potrebbero esserci problemi di graining con le mescole più morbide. Quindi è per questo che penso si useranno più che altro i compound più duri”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/11/2023