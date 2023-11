Alonso sottolinea gli aspetti negativi di Las Vegas: "Pista non emozionante, asfalto senza aderenza"

Il weekend del GP Las Vegas continua a far discutere, con i piloti che si dividono tra favorevoli e contrari al nuovo evento fortemente voluto da Liberty Media. Dopo i problemi incontrati nella prima giornata, il sabato è trascorso in maniera piuttosto lineare e ha permesso ai 20 protagonisti di spingere con regolarità per trovare il limite in pista in vista delle qualifiche che hanno poi visto Charles Leclerc ottenere la pole position.

I PRO DI FERNANDO Tra le opinioni dei piloti riguardo la pista di Las Vegas, è interessante quanto ha spiegato il più esperto del Circus, ossia il quarantaduenne Fernando Alonso. Lo spagnolo ha innanzitutto elogiato gli organizzatori per quanto sono stati in grado di realizzare nei 18 mesi trascorsi dall'annuncio della gara a questo weekend: ''Penso che sia bello, sono felice di correre in una città come questa, una città pazzesca, una configurazione pazzesca. Tutte le strutture sembrano fantastiche per il primo anno e nel secondo anno miglioreranno alcune cose''.

VEDI ANCHE

I CONTRO DI FERNANDO Se il contorno viene abbondamente promosso, la nota dolente riguarda la pista in sé, l'aspetto più importante dal punto di vista sportivo che appare però passare in secondo piano rispetto allo show. Alonso ha sottolineato diversi difetti che rischiano di rendere il gran premio noioso: ''La pista non è molto emozionante con questi lunghi rettilinei e cose del genere, l'asfalto ha un'aderenza bassissima. Non so perché non copiano opere che conosciamo come in Arabia Saudita o in altri circuiti, perché questo potrebbe forse cambiare il divertimento che abbiamo al volante. Non saremo in grado di andare fuori traiettoria e cose del genere, quindi è triste''. Nonostante questi difetti non secondari, Alonso rimane positivo nel suo approccio a questo nuovo appuntamento cittadino voluto dai proprietari americani della F1: ''Per il resto penso che sia piuttosto impressionante quello che hanno fatto. È il modo in cui lo sport sta crescendo e dobbiamo abbracciarlo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 18/11/2023