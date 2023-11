F1, Liberty Media spiega cos'è successo nel caotico giovedì del GP Las Vegas

Un lungo comunicato per spiegare quanto accaduto nel folle giovedì di prove libere del GP Las Vegas: così la Formula 1, rappresentata dall’amministratore delegato Stefano Domenicali e dal capo degli organizzatori Renee Wilm, prova a mettere un punto sulla vicenda del tombino che ha costretto la direzione gara ad annullare le PL1 e fatto slittare a notte inoltrata la seconda sessione, disputata senza la presenza del pubblico sugli spalti.

F1 GP Las Vegas 2023: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) fermo in pista nelle FP1 | Foto: Twitter @F1

LAS VEGAS, IL COMUNICATO INTEGRALE DI LIBERTY MEDIA

“La nostra massima priorità è la sicurezza dei nostri piloti, dipendenti e appassionati. La responsabilità per la supervisione di un evento di F1 ricade su Formula 1 in quanto detentore dei diritti commerciali dello sport, sulla FIA in quanto ente regolatore e sul promotore locale, in questo caso il Gran Premio di Las Vegas. È importante che questo sia chiaro a chi è nuovo al mondo delle corse. Ieri sera, circa nove minuti dopo l'inizio della prima sessione di prove libere, si è rotto un tombino lungo Las Vegas Boulevard. In quel momento la FIA, responsabile del sicuro svolgimento delle attività in pista, ha interrotto la sessione in modo che potessimo esaminare il tombino e ispezionare la pista. Questo è accaduto occasionalmente anche in altre gare in passato. Per precauzione, sono stati quindi rimossi tutti i coperchi dei canali di scolo sull'intera pista per riempirli di sabbia e asfalto: l'intero processo, dalla scoperta del problema alla soluzione, ha richiesto circa cinque ore. La decisione di intervenire in questo modo è stata presa per eccesso di cautela e perché la sicurezza di piloti, commissari di pista, ufficiali e dei nostri appassionati è sempre la nostra massima priorità. Ringraziamo chi ha lavorato rapidamente per risolvere la situazione con velocità. Di conseguenza, la prima sessione di prove libere è terminata in anticipo. Abbiamo proseguito con la seconda sessione di prove libere verso le 2:30 del mattino, per 90 minuti. La decisione di far svolgere la seconda sessione di prove libere alle 2:30 del mattino è stata supportata da tutte le parti coinvolte per garantire l'integrità sportiva dell'evento. Vogliamo ringraziare i piloti, i meccanici e tutte le squadre per la loro pazienza e il loro impegno”.

F1 GP Las Vegas 2023: i lavori di riparazione e messa in sicurezza dei tombini

Per quanto riguarda l’esperienza dei tifosi, il rinvio della seconda sessione di prove libere da mezzanotte alle 2:30 del mattino ha comportato rischi per i nostri dipendenti e i nostri appassionati. Abbiamo quindi preso la decisione di chiudere le aree fan alle 1:30 del mattino e di mandare a casa i tifosi. Spieghiamo il motivo. Innanzitutto, eravamo preoccupati per i nostri addetti alla sicurezza che erano in servizio da molte ore e a cui veniva chiesto di lavorare per le prossime tre notti. Ringraziamo il dipartimento di Polizia della Contea di Clark, il Dipartimento dei Lavori Pubblici e altri funzionari di sicurezza pubblica per il loro incredibile sostegno durante l'evento, anche quando abbiamo riaperto la pista presto questa mattina. In secondo luogo, eravamo preoccupati per i dipendenti del trasporto responsabili di riportare gli appassionati negli hotel. In base alla legge federale, stavano superando il limite di tempo in cui è possibile guidare gli autobus in sicurezza. Infine, il nostro personale delle hospitality aveva bisogno di pulire e rifornire le aree per gli ospiti in modo da garantire che l'esperienza dei tifosi fosse ottimale nei prossimi giorni. Sappiamo che è stato frustrante e speriamo che i nostri fan comprendano che dovevamo bilanciare molti interessi, compresa la sicurezza di tutti i partecipanti e l'esperienza complessiva dell'intero weekend di gara. Tutti abbiamo partecipato a concerti, partite e persino altre gare di Formula 1, che sono state cancellate a causa di fattori come il maltempo o problemi tecnici. Succede, e speriamo che la gente capisca.

F1 GP Las Vegas 2023: i pochi tifosi sugli spalti invitati a uscire dal personale di sicurezza

Quindi, come affronteremo questa situazione stasera? Abbiamo lavorato tutta la notte per adattare i nostri piani del personale per la sicurezza, per il trasporto e per l'ospitalità in modo da garantire che possano essere al lavoro per servire i tifosi garantendo la migliore esperienza possibile in caso di un programma di gara prolungato. Siamo entusiasti di scendere in pista e ringraziamo l'intera nostra squadra e i nostri fan per il loro sostegno. Sappiamo che sarà un grande evento e non vediamo l’ora di tornare a correre''.

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/11/2023