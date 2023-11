La FIA non concede sconti a Sainz: la sua Ferrari verrà retrocessa sulla griglia di Las Vegas

È decisamente un avvio di weekend da dimenticare quello in cui è incappato Carlos Sainz. Lo spagnolo ha distrutto il fondo della sua Ferrari nel corso dei primi minuti delle FP1 del GP Las Vegas, per colpa di un tombino uscito dalla sua sede. I danni sulla SF-23 sono stati ingenti, anche se il numero 55 ha potuto prendere parte alla seconda sessione di prove libere posticipata alle 2:30 di notte ora locale. Gli uomini del Cavallino Rampante hanno dovuto sostituire numerosi componenti della monoposto e, date le circostanze, la speranza era che la FIA concedesse una deroga per poterlo fare senza incappare in una penalità sulla griglia di partenza.

RICHIESTA UNA DEROGA La Ferrari ha ufficialmente avanzato la richiesta di una deroga al regolamento per montare un nuovo motore sulla vettura di Sainz. I meccanici della scuderia di Maranello sono stati al lavoro per sostituire la cellula di sopravvivenza e svariate componenti della power-unit: il motore termico, le batterie e la centralina elettronica di controllo. La FIA ha però respinto la richiesta, nonostante ''le circostanze altamente insolite e sfortunate''.

IL NO DELLA FIA Gli steward del GP Las Vegas hanno così motivato la loro decisione nel documento pubblicato dopo aver deliberato:

Dopo aver ricevuto un rapporto dal delegato tecnico della FIA riguardante la vettura 55 in cui si afferma che la cellula di sopravvivenza, il motore a combustione interna, le batterie e l'elettronica di controllo sono stati danneggiati irreparabilmente a seguito di un impatto con un oggetto estraneo. Ricevuta richiesta da parte del Concorrente di una deroga al Regolamento Sportivo al fine di consentire la sostituzione delle batteria, senza penalità e sentito il Rappresentante della Squadra, il Direttore Dipartimento Monoposto FIA, preso visione delle prove video ed esaminato il foglio di dichiarazione della squadra, gli Steward stabiliscono che, nonostante il fatto che il danno sia stato causato da circostanze esterne altamente insolite, l'Articolo 2.1 del Regolamento Sportivo di F1 obbliga tutti i funzionari, compresi gli Steward, ad applicare i regolamenti così come scritti. Di conseguenza, dovrà essere applicata la sanzione obbligatoria prevista dall’articolo 28.3 del Regolamento Sportivo. Gli Steward sottolineano che se avessero avuto l'autorità di concedere una deroga in quelle che considerano in questo caso circostanze attenuanti, insolite e sfortunate, lo avrebbero fatto, tuttavia i regolamenti non consentono tale azione.

CONSEGUENZE Saltata una sessione di prove libere e con una penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza da scontare domenica, è molto probabile che la Ferrari decida di far partire Sainz direttamente dalla pitlane, come fatto ad esempio negli ultimi weekend dall'Aston Martin e dalla Haas ad Austin.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/11/2023