Verstappen boccia pista e show di Las Vegas: "Sembriamo clown"

Il fine settimana dell'atteso GP Las Vegas si è aperto con un'inconsueta cerimonia di presentazione dei 20 piloti, sollevati da piattaforme mobili a favore del pubblico presente sulla tribuna di fronte ai box. Gli spettatori erano probabilmente meno numerosi di quello che si augurava Liberty Media e la novità rispetto alle tradizionali attività del giovedì (per via del fuso orario questo weekend si svolge tutto con un giorno di anticipo rispetto al solito per chi si trova in loco) non ha entusiasmato particolarmente anche alcuni dei protagonisti del Mondiale di F1.

SOLO SHOW Tra i più critici c'è sicuramente il campione del mondo in carica Max Verstappen. In conferenza stampa il pilota della Red Bull non ha nascosto il suo scarso entusiasmo verso l'appuntamento di Las Vegas: ''99% spettacolo e 1% evento sportivo. Non provo molte emozioni a dire il vero, voglio solo concentrarmi sul lato prestazionale, non mi piacciono tutte le cose che ci sono intorno. So che ne fanno parte, ma non è così nel mio interesse. La pista non è molto interessante e voglio solo fare del mio meglio. Non c'è problema, ma non è proprio il mio genere. Se mi piaccia o no non dipende da me, ma non ho intenzione di fingere. Ho semplicemente espresso la mia opinione su cose positive e negative''.

COMPETIZIONE SACRIFICATA Il GP Las Vegas è stato introdotto per promuovere la F1 verso un pubblico meno avvezzo ai tradizionali gran premi e, complice anche la lotta per i titoli iridati abbondamente chiusa da tempo, l'aspetto relativo al contorno ha preso ancora più il sopravvento rispetto alla competizione: ''Ad alcune persone lo spettacolo piace un po' di più, a me non piace affatto - ha aggiunto Verstappen - Sono cresciuto guardando solo il lato prestazionale delle cose, ed è così che la vedo anch'io. Mi piace essere a Las Vegas, ma non tanto per le corse''.

PILOTI CLOWN La totale bocciatura di Verstappen verso il GP Las Vegas si è completata con il suo giudizio tranchant sullo show della cerimonia di presentazione: ''Per me si può saltare tutto questo genere di cose. Sei lì semplicemente in piedi e sembri un clown''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/11/2023