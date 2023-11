La Ferrari si veste di bianco per il GP di Las Vegas: tutte le foto della livrea speciale

Dopo le tute di Charles Leclerc e Carlos Sainz, la Ferrari svela anche una nuova e inedita livrea per il GP di Las Vegas. La rossa di Maranello scenderà quindi in pista sulla Strip con una colorazione bianco-rossa, seguendo lo stesso stile in parte già evidenziato con l’outfit dei piloti. Le due SF-23 avranno infatti parecchi inserti bianchi, sulle pance laterali e sul musetto, dove compare un vistoso bollo circolare con il numero di gara dei piloti.

F1 GP Las Vegas 2023: la livrea speciale della Ferrari SF-23

LA LIVREA Se il bianco compare anche su parte dell’ala anteriore e sulla “pinna” del cofano motore, di sicuro la parte più vistosa è l’alettone posteriore, interamente colorato di vernice bianca (con l’iconica scritta Ferrari che, invece, diventa inevitabilmente nera). Si tratta di un tributo alle monoposto degli anni ’70 e ’80, un altro periodo di grande boom – come questo – di passione per la Formula 1 in America del nord. La colorazione bianco-rossa è quindi un modo per ricordare il grande passato della rossa negli anni di Niki Lauda e Gilles Villeneuve in cui, tra il 1976 e il 1984, si disputarono ben 28 GP nella regione.

