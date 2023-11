Formula 1 GP Las Vegas 2023, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP di Las Vegas di Formula 1 sullo Strip Circuit: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP LAS VEGAS IN TV Il penultimo appuntamento di Formula 1 della stagione è il più atteso dell'anno, o almeno da quando Max Verstappen è diventato campione del mondo 2023. Si arriva a Las Vegas, la città delle luci, su un circuito cittadino che promette spettacolo e che correrà lungo la famosa Strip, con il rischio però che l'attenzione sia più spostata su quanto accadrà intorno che sulla gara stessa. Il compito di riportare al centro la competizione spetterà ai vari Hamilton, Leclerc, Alonso, Sainz, Russell, Norris, Piastri, Perez & Co., che dovranno provare a togliere il successo all'olandese Red Bull, di base favorito d'obbligo per qualsiasi gara si corra sul pianeta. Un nemico in più, per tutti, sarà rappresentato dalle basse temperature, che di notte scendono al di sotto dei 15°.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere le sessioni principali in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

Formula 1: vista aerea di Las Vegas, che ospiterà nel 2023 un nuovo GP di F1

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 17 novembre

Prove libere 1: 05.30 – 06.30 (Live MotorBox dalle ore 05.15)

Prove libere 2: 09.00 – 10.00 (Live MotorBox dalle ore 08.45)

Sabato 18 novembre

Prove libere 3: 05.30 – 06.30 (Live MotorBox dalle ore 05.15)

Qualifiche: 09.00 – 10.00 (Live MotorBox dalle ore 08.45)

Domenica 19 novembre

Gara: 7.00 (Live MotorBox dalle ore 6.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 18 novembre

Qualifiche: 11.45 (differita)

Domenica 19 novembre

Gara: 14.00 (differita)

TUTTO SUL GP DI LAS VEGAS 2023

Il Gran Premio di Las Vegas non è una prima assoluta per la Formula 1, che già corse nella capitale del divertimento nelle annate 1981-1982 su una pista totalmente diversa, ricavata nell'immenso parcheggio del quella del Caesar Palace. A vincere le prime due edizioni furono Alan Jones su Williams e Michele Alboreto su Tyrrell. Stavolta, però, le cose si fanno più serie: il Las Vegas Strip Circuit misura 6.201 metri che i piloti dovranno percorrere per un totale di 50 giri. Sono 17 le curve del tracciato che gira in senso antiorario ed è transiterà per i luoghi simbolo della città, oltre alla famosa Strip anche davanti ai casinò Ceasars Palace, Bellagio, Mirage Venetian, così come davanti a The Sphere, la nuova gigantesca struttura per concerti ed eventi sulla quale superficie saranno proiettati giochi di luce e immagini in 16K. La partenza avverrà sul brevissimo tratto rettilineo di Harmon Avenue che unisce Top Golf con Harbor Island Apartments, e proeguirà su Koval Line, Werchester Drive per poi afforontare una prima zona mista. Dopodiché Gas aperto sulla ondulata Sands Avenue che immetterà sula Strip per un tratto di quasi due km. L'ultimo tratto, dopo una chicane, è quello di Harmon Avenue che porterà nuovamente sul traguardo. Due le zone DRS, una su Koval Lane, con Detection Point tra curva 2 e 3, e una sull'ultimo tratto della strip. Stando alle simulazioni le auto toccheranno i 340 km/h e completeranno un giro in circa un minuto e mezzo.

Testo. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 17 novembre: temperature: max 21°, min 11°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20, umidità 52%, vento 10 km/h.

Sabato 18 novembre: temperature: max 20°, min 9°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 55%, vento 11 km/h.

Domenica 19 novembre: temperature: max 21°, min 8°; per lo più soleggiato, precipitazioni 20%, umidità 33%, vento 19 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni precedenti all'evento

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/11/2023