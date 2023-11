F1, Pirelli comunica le scelte per Las Vegas e Abu Dhabi: C5 protagonista del gran finale

La casa della P Lunga ha comunicato le gomme in pista nei round 21 e 22 del Mondiale F1 2023: sarà un finale di stagione decisamente morbido per Max Verstappen e colleghi

Mentre la Formula 1 si appresta a tornare in pista a Interlagos per il terzo weekend di fila, la Pirelli è già proiettata alle ultime due tappe del campionato 2023. Max Verstappen e colleghi saranno infatti in macchina nei fine settimana del 19 e del 26 novembre, per un back-to-back affascinante e inedito: dapprima si gareggerà a Las Vegas su un nuovissimo circuito cittadino disegnato sull’iconica Strip, mentre la domenica successiva sarà Abu Dhabi a ospitare l'ormai tradizionale atto conclusivo della stagione.

F1 2023: gomme Pirelli nel paddock

ATTERRAGGIO MORBIDO Per quanto riguarda la scelta delle mescole, il fornitore unico di pneumatici per la F1 ha scelto un “atterraggio morbido” portando in pista i tre compound più soffici del lotto in entrambi i weekend. Dunque, sia a Las Vegas sia a Yas Marina, le P Zero Soft “rosse” saranno le C5, con le “gialle” Medium C4 e le Hard C3. Una decisione dettata dall’asfalto liscio e poco abrasivo di stampo cittadino presente su tutti e due i tracciati, con l’aggiunta delle temperature particolarmente fresche attese per il terzo GP della stagione negli Usa (che peraltro si disputa in orari notturni). Di seguito il dettaglio delle scelte Pirelli per il campionato 2023.

Pirelli, le gomme scelte per i GP F1 2023

Gran Premio Circuito Hard Medium Soft GP Bahrain Sakhir C1 C2 C3 GP Arabia Saudita Jeddah C2 C3 C4 GP Australia Melbourne C2 C3 C4 GP Azerbaijan Baku C3 C4 C5 GP Miami Miami C2 C3 C4 GP Monaco Monte Carlo C3 C4 C5 GP Spagna Barcellona C1 C2 C3 GP Canada Montreal C3 C4 C5 GP Austria Spielberg C3 C4 C5 GP Gran Bretagna Silverstone C1 C2 C3 GP Ungheria* Budapest C3 C4 C5 GP Belgio Spa C2 C3 C4 GP Olanda Zandvoort C1 C2 C3 GP Italia* Monza C3 C4 C5 GP Singapore Singapore C3 C4 C5 GP Giappone Suzuka C1 C2 C3 GP Qatar Losail C1 C2 C3 GP Stati Uniti Austin C2 C3 C4 GP Messico Città del Messico C3 C4 C5 GP Brasile San Paolo C2 C3 C4 GP Las Vegas Las Vegas C3 C4 C5 GP Abu Dhabi Abu Dhabi C3 C4 C5

*Weekend con allocazione gomme alternativa

