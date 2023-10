Ufficiale, Pirelli ha vinto il bando Fia: resterà fornitore esclusivo F1 fino al 2027

L'azienda milanese ha battuto la concorrenza di Bridgestone: nel 2027 saranno 18 anni di fila come fornitore esclusivo di pneumatici per la F1

La notizia era attesa da tempo e, due giorni dopo il Gran Premio del Qatar, è arrivata anche la conferma ufficiale: Pirelli sarà fornitore esclusivo di pneumatici per la Formula 1 anche nel triennio 2025-2027, con l’opzione per Fia e Fom di estendere automaticamente l’accordo per ancora un altro anno nel 2028. L’azienda milanese ha quindi battuto la rivale Bridgestone nel bando indetto a inizio anno dalla Fia e si appresta a vivere da protagonista ancora un’altra rivoluzione regolamentare: quella che porterà al debutto delle nuove power unit nel 2026.

18 ANNI DI GOMME Alla fine del 2027, Pirelli avrà quindi fornito alla Formula 1 le sue gomme per 18 stagioni consecutive passando dal debutto dei v6 turbo ibridi nel 2014, alle auto dalla carreggiata larga del 2017, senza dimenticare la rivoluzione tecnica del 2022, che oltre a cambiare radicalmente le monoposto ha anche portato all’esordio delle nuove gomme da 18 pollici. Una sfida epocale per la F1, a cui si potrebbe aggiungere nei prossimi anni ancora una nuova era, che dovrebbe portare all’abolizione delle termocoperte nel 2025 (inizialmente era prevista per il 2024 ma i team hanno votato per rinviare di almeno un anno).

F1 GP Bahrain 2022, Sakhir: Marco Tronchetti provera (Pirelli) con Stefano Domenicali (F1) e Mohammed Ben Sulayem (Fia)

PARLA TRONCHETTI PROVERA “Siamo molto lieti – spiega Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo Pirelli – di prolungare la nostra presenza in F1 e negli altri campionati collegati. Pirelli era presente quando prese il via la massima competizione automobilistica nel 1950 e, con questo rinnovo, sarà protagonista in quasi due decenni dell’era della Formula 1 moderna. Innovazione e tecnologia sono nel DNA di Pirelli e la Formula 1 costituisce uno straordinario laboratorio a cielo aperto per sperimentare e testare nuove soluzioni per i pneumatici. Il nostro impegno è massimo anche sotto il profilo della sostenibilità e poter continuare ad essere presenti in questa competizione, almeno fino al 2027, rappresenta un importante valore aggiunto per Pirelli”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 10/10/2023