Nel caos di Las Vegas spunta il matrimonio di Jacques Villeneuve

L'esordio della F1 a Las Vegas è stato assolutamente da dimenticare, con il problema ai tombini che ha stravolto il programma del venerdì e distrutto il fondo della Ferrari di Carlos Sainz, ma c'è chi si ricorderà per sempre della notte in cui il Circus ha debuttato nella città del Nevada. Parliamo di Jacques Villeneuve, campione del mondo 1997 e ora anche primo pilota a sposarsi nel paddock di un gran premio.

F1 2023, GP Las Vegas: il matrimonio di Jacques Villeneuve

VIVA GLI SPOSI! Tra le tante particolarità del circuito cittadino di Las Vegas nei giorni scorsi aveva catturato molte attenzioni la presenza di una cappella allestita nel paddock che offriva speciali pacchetti nuziali, lanciata dallo slogan ''Race to the Altar'' (Corri verso l'altare), in perfetta sintonia con le tradizioni della Sin City americana. Nessuno si aspettava però che ad approfittarne subito fosse proprio Villeneuve, convolato a nozze con la compagna Giulia Marra. A far loro da testimone un altro volto noto della F1: Jock Clear, ingegnere della Ferrari che lavorò con il canadese ai tempi del successo iridato con la Williams.

CERIMONIA PARTICOLARE Tra le tante particolarità della cerimonia tenutasi nella sera di giovedì c'era ovviamente la presenza di un imitatore di Elvis Priesley come cerimoniere, oltre al tema musicale della F1 utilizzato al posto della consueta marcia nuziale.

Pubblicato da Luca Manacorda, 17/11/2023