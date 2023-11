F1 GP Las Vegas 2023, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE LAS VEGAS F1 Anche se il Mondiale è ormai matematicamente chiuso da settimane, la Formula 1 si prepara a offrire ''il più grande spettacolo sulla Terra'' nel weekend di Las Vegas. Su un circuito cittadino completamente nuovo che porta le auto a sfrecciare a più di 300 all'ora tra i muretti, con l'incognita delle temperature molto rigide previste per tutto il fine settimana, Max Verstappen cerca di confermarsi padrone della festa. A sfidarlo ci sono però i suoi rivali di Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin, che sperano di interrompere il filotto di cinque vittorie consecutive ricordando quanto accaduto a Singapore. Sarà la volta buona? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Las Vegas 2023.

Prove libere 2 GP di Las Vegas 2023 live dalle 08.45 di venerdì 17 novembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.