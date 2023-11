F1, Vasseur si gode la sua Ferrari che lotta: "Verstappen non imbattibile, ci riproveremo"

Cambiando l’ordine dei fattori, il risultato resta lo stesso: così succede che anche a Las Vegas, su una pista che è una specie di Monza in notturna tra i grattacieli degli hotel-casinò più famosi al mondo, la Ferrari ottiene la pole position con Charles Leclerc ma alla fine a vincere è sempre Max Verstappen. Stavolta, però, in maniera molto meno dominante rispetto al solito. Tanto che è lo stesso team principal del Cavallino, Frederic Vasseur, a essere soddisfatto ma al contempo rammaricato per la tempistica d’ingresso della Safety Car che ha semplificato il compito ai rivali della Red Bull. Resta comunque aperta la lotta con la Mercedes, visto che il secondo posto dista solo quattro punti nella classifica Costruttori.

F1 GP Las Vegas 2023: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari) scherza con Carlos Sainz dopo la fine della gara

SFORTUNA CON LA SAFETY “Leclerc ha fatto una gara eccezionale – ha spiegato il manager francese ai microfoni Sky dopo la bandiera a scacchi – e credo che abbia superato tre volte una Red Bull in pista oggi. Non è una cosa che capita molto spesso. Abbiamo tagliato il traguardo al secondo posto, il nostro obiettivo era il primo ma nel complesso penso che la prestazione sia stata grandiosa. Anche Carlos è risalito al sesto posto, ed è un buon risultato considerando che era 20° dopo la prima curva. Bella prestazione insomma, non siamo stati fortunati con la Safety Car ma è andata così. Probabilmente è stato il peggior scenario possibile perché è uscita proprio quando Sainz aveva appena riportato le gomme in temperatura, se fosse arrivata un paio di giri prima o dopo sarebbe stato molto meglio per noi. Ma pensiamo alla prossima gara, perché siamo solo a quattro punti dalla Mercedes”.

Il podio del GP Las Vegas 2023 con Max Verstappen e Sergio Perez (Red Bull) e Charles Leclerc (Ferrari)

MIGLIOR FERRARI 2023 Vasseur ha quindi valutato positivamente la prestazione, parlando di una Ferrari che è stata nel complesso la migliore dell’anno: “A Singapore avevamo fatto una grande gara, ma la Red Bull aveva sbagliato qualcosa ed era lontana da noi. Oggi, invece, loro c’erano e noi abbiamo lottato fino all’ultima curva con Charles. Siamo in un buon momento come team e piloti, Leclerc oggi ha fatto un lavoro fantastico e sono sicuro che potremo attaccare la Mercedes ad Abu Dhabi. Lo show? Quando sei al muretto non vedi il quadro globale, ma penso che sia stata eccezionale. Uno spettacolo bello ma anche la gara in sé è stata molto buona, con tanti sorpassi e il leader che è cambiato tre o quattro volte. È stata probabilmente uno dei GP più divertenti del 2023, speriamo di mantenere questo standard”. Chiosa finale su Verstappen, ancora una volta vincente nonostante la penalità e l’incidente con Russell: “Max imbattibile? No, oggi non siamo stati così lontani dal riuscire a batterlo anche se alla fine la Red Bull è stata ancora un po’ troppo forte per noi. Hanno dominato e stanno dominando, ma non siamo così lontani. Ci riproveremo la prossima settimana”.

Salvo Sardina