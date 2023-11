Ferrari in bianco-rosso: l'abbigliamento speciale di Leclerc e Sainz per il GP Las Vegas

La Ferrari si prepara “in stile” per una delle gare più attese dell’anno: a poco più di una settimana dal GP di Las Vegas, che porterà le monoposto di Formula 1 a sfrecciare per la prima volta nella storia sulla celebre “Strip”, la Scuderia ha infatti svelato le tute e l’abbigliamento speciale che saranno indossati da Charles Leclerc e Carlos Sainz nel weekend nella Città del Peccato.

