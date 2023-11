Leclerc ancora in pole, ma insoddisfatto: "Non ho fatto un lavoro abbastanza buono"

La prima pole position sul nuovo circuito cittadino di Las Vegas è andata a Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è stato ancora una volta protagonista di una grande qualifica, ottenendo così la quinta pole position stagionale, addirittura la terza nelle ultime quattro gare. Il monegasco spera ora di poter festeggiare anche la prima vittoria del 2023, bissando quanto realizzato da Carlos Sainz sul circuito molto simile di Singapore.

PICCOLO RAMMARICO Nonostante il risultato, Leclerc non ha mancato di fare un po' di autocritica riguardo la sua prestazione odierna: ''Ovviamente è un risultato incredibile e partire dalla pole domani è fantastico. Tuttavia sono un po' deluso dai miei giri in Q3. Non ho fatto un lavoro abbastanza buono, ma è stato sufficiente per la P1. Quindi è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Penso che il mio miglior giro sia stato in Q2, qui l'evoluzione della pista è grande e quindi avrei dovuto farlo in Q3, ma non l'ho fatto. Ma ancora una volta, è così e partiamo dalla pole, quindi non posso lamentarmi''.

STRISCIA DA INTERROMPERE Come detto, domani Leclerc proverà a sfatare la maledizione della pole position. È dal GP Australia 2022 che il pilota della Ferrari non vince partendo dalla prima posizione: da allora, 12 pole position non sono state tramutate in un successo. Pensando al gran premio, il monegasco ha commentato: ''Ora la concentrazione è su domani per cercare di mettere tutto insieme in gara. Normalmente è lì che ci manca la maggior parte delle prestazioni, quindi spero che riusciremo a farcela e vincere qui''.

