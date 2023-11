Gli ascolti tv del GP Las Vegas 2023

Il GP Las Vegas, fortemente voluto da Liberty Media per promuovere la F1 in particolar modo negli Stati Uniti, curiosamente dal punto di vista televisivo ha una collocazione oraria decisamente penalizzante. Con la gara al via alle 22 ora locale, infatti, è risultato piuttosto scomodo da seguire sia per gli spettatori americani (sulla costa Est era già l'una di notte) sia per l'Europa, con gli appassionati costretti a una levataccia. Questo si è inevitabilmente riflesso sui dati di ascolto, anche se il risultato finale non è deludente se confrontato con quello del GP Giappone, l'altra gara stagionale andata in scena allo stesso orario poche settimane fa.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 7, il solo canale Sky Sport F1 ha raccolto 304.000 spettatori medi e il 7% di share. La differita trasmessa da Tv8 alle 14 ha invece totalizzato 1.222.000 spettatori con l’8.8% di share. Guardando gli ascolti tv di Suzuka, in quel weekend Sky era andata leggermente meglio con 315.000 telespettatori, mentre Tv8 aveva fatto peggio superando di poco il milione di persone. Di scena ieri anche la MotoGP: il GP Qatar in diretta alle 18 su Sky Sport MotoGP ha raccolto 419.000 spettatori, mentre la differita serale su Tv8 alle 19.55 ha totalizzato 1.109.000 spettatori.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Il prossimo weekend è in programma il gran finale sia per F1 sia per MotoGP. Una programmazione discutibile dei calendari, visto che il GP Abu Dhabi prenderà il via alle 14 ora italiana e il GP Valencia, decisivo per l'assegnazione del titolo tra i contendenti Francesco Bagnaia e Jorge Martin, scatterà alle 15. Le due bandiere a scacchi saranno dunque quasi in contemporanea. Le gare saranno trasmesse in diretta esclusiva dai canali di Sky Sport, mentre su Tv8 la MotoGP sarà in differita alle 17:05 e la F1 alle 18.

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/11/2023