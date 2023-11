F1 GP Las Vegas 2023, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE LAS VEGAS F1 Anche se il Mondiale è ormai matematicamente chiuso da settimane, la Formula 1 si prepara a offrire ''il più grande spettacolo sulla Terra'' nel weekend di Las Vegas. Su un circuito cittadino completamente nuovo che porta le auto a sfrecciare a più di 300 all'ora tra i muretti, con l'incognita delle temperature molto rigide previste per tutto il fine settimana, Max Verstappen cerca di confermarsi padrone della festa. A sfidarlo ci sono però i suoi rivali di Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin, che sperano di interrompere il filotto di cinque vittorie consecutive ricordando quanto accaduto a Singapore. Sarà la volta buona? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Las Vegas 2023.

Qualifiche GP di Las Vegas 2023 live dalle 08.45 di sabato 18 novembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.