Red Bull, ecco la livrea speciale per il GP di Las Vegas

Il team Red Bull Racing ha svelato la livrea speciale che userà per il Gran Premio di Las Vegas di questo fine settimana. Per ogni round di Formula 1 negli Stati Uniti in questa stagione, Red Bull ha vestito la RB19 di una livrea modificata, disegnata da un fan tramite il concorso 'Make your mark'. Il primo esempio è stato al Miami Grand Prix di maggio, con un design che presentava strisce a righe rosa e blu che andavano dalla parte anteriore alla parte posteriore della vettura attraverso i sidepod. Per il Gran Premio degli Stati Uniti di ottobre c'era invece un tema a stelle e strisce sui lati della vettura, ispirato alla bandiera della nazione ospitante.

Per il Gran Premio di Las Vegas di questo fine settimana una shortlist di 10 design era stata pre-selezionata dalla Red Bull, poi i fan hanno votato e a vincere è stato il disegno di Lindsay Palmer dal Regno Unito, ispirato alle luci notturne e al settore del gioco d'azzardo di Las Vegas. ''Congratulazioni a Lindsay, che ha davvero impresso il sigillo iconico di Vegas sul design, catturando l'energia e l'entusiasmo sia della città sia della squadra'', ha detto il team principal Christian Horner.

''Sono impaziente di vederlo correre per le strade di Las Vegas'' - ha proseguito Horner - ''Da quanto ho visto sulla simulazione, quella rettilinea è incredibilmente veloce, quindi sarà necessario tenere d'occhio le cose mentre le auto sfrecciano sotto le luci brillanti di The Strip.Sarà una gara speciale resa ancora più speciale celebrando con una livrea progettata da un fan mentre ci dirigiamo verso l'ultima gara negli Stati Uniti della stagione''. La metà della griglia di Formula 1 ha confermato che utilizzerà livree rivisitate per la prima gara della serie sul Las Vegas Strip Circuit questo fine settimana. Red Bull si unisce a Ferrari, Alpine, Williams e Alfa Romeo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 15/11/2023