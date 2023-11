La Sfera di Las Vegas verrà limitata per non confondere i piloti

Tra le maggiori attrazioni del weekend del GP Las Vegas c'è senza dubbio l'ultramoderna Sfera, l'arena ricoperta dallo schermo a led più grande del mondo. La spettacolare costruzione, inaugurata quest'anno, sorge accanto al circuito cittadino e fin da subito è stata considerata come un fattore chiave per promuovere lo show di questo appuntamento fortemente voluto da Liberty Media.

F1 2023, GP Las Vegas: la Sfera

LE PREOCCUPAZIONI DEI PILOTI La presenza di questa enorme struttura luminosa a due passi dalla pista ha però creato qualche preoccupazione tra i piloti, i quali ritengono che potrebbe confonderli con i colori dei tradizionali pannelli che indicano le bandiere gialle, rosse o blu. Per questo motivo, durante le sessioni in pista la Sfera non mostrerà alcuno schermo che abbia come colore prevalente uno di questi tre. Gli organizzatori del GP Las Vegas hanno confermato che tutto si svolgerà nella massima sicurezza: ''È tutto sicuro. Ovviamente rispetteremo i requisiti della FIA e ne saremo sicuri - hanno dichiarato ad Autosport - Sono venuti qui di notte e hanno testato colori diversi e cose diverse lì. E sappiamo cosa non dovremo mostrare. Quindi abbiamo uno showrunner che farà tutto questo. Ci saranno delle riprese dal vivo, caschi, carte dei piloti, pubblicità, tutto quel genere di cose e altre sorprese''.

SFERA PROTAGONISTA Il contesto in cui è inserito il tracciato di Las Vegas è ovviamente tra i meno semplici per la concentrazione dei piloti. Nonostante questo, Liberty Media ha investito molto sull'evento e sulle potenzialità della Sfera, la quale sarà una grande protagonista anche nelle edizioni dei prossimi anni. A spiegare i progetti dei proprietari americani della F1 è stato il CEO, Greg Maffei: ''Abbiamo una relazione a lungo termine con la Sfera e penso che avremo più programmazione in atto negli anni futuri. In parte perché non sapevamo se la Sfera sarebbe stata completata, e in parte perché stavamo lavorando per portarla a termine, questa combinazione ha reso difficile la programmazione per quest'anno. Ma penso che negli anni futuri avremo molto di più da fare''. La Sfera è già stata protagonista nella cerimonia di presentazione dei piloti che ha ufficialmente aperto il weekend del GP Las Vegas e chenon è particolarmente piaciuta a Max Verstappen.

Pubblicato da Luca Manacorda, 16/11/2023