Durante le polemiche per il GP di Las Vegas, Verstappen e Tsunoda si consolavano così...

Mentre infuriavano le polemiche contro il Gran Premio di Las Vegas, i piloti dei team di F1 Red Bull e Alpha Tauri hanno trovato un modo divertente per allentare la tensione: con una sfida nel deserto del Nevada a bordo di hovercraft a due posti. La coppia formata da Max Verstappen e Checo Perez ha affrontato Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. Qui sotto il video.

UN NUOVO MODO DI GUIDARE Abituati ad auto che corrono quasi sui binari, grazie a gomme slick e downforce, i piloti si sono trovati a gestire mezzi che scivolano da tutte le parti e il lavoro di squadra è stato fondamentale per domare gli (appena) 26,5 cavalli degli hovercraft. Non è la prima volta che i piloti legati direttamente o indirettamente a Red Bull si cimentano con veicoli molto diversi dalle Formula 1. Come dimenticare Verstappen e Tsunoda sfidarsi sulle swamp buggy con lo skater Zion Wright e il crossista Jett Lawrence? O quella volta in cui Verstappen e Tsunoda si sono affrontati a bordo dei monster truck? Per non parlare del confronto tra Tsunoda e Ricciardo sui mini-motoscafi: bella la vita dei piloti...

Pubblicato da Emanuele Colombo, 20/11/2023