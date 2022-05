Video: Max Verstappen alle prese con le Swamp Buggy. Come va a finire?

Mi viene il sospetto che Max Verstappen, fresco vincitore del GP di Miami, legga MotorBox. Perché lo dico? Solo un mesetto fa vi avevo proposto un articolo alla scoperta delle Swamp Buggy Races e ora il campione del mondo di Formula 1 in carica si cimenta proprio in una gara di quel circuito, con quegli strani siluri anfibi da 900 cavalli. Guardate il video e ditemi se non è vero...

ERAVAMO QUATTRO AMICI AL BAR... A margine del GP di Miami è stata organizzata questa divertente gara che ha visto protagonisti Verstappen con una Swamp Buggy in livrea Red Bull, Yuki Tsunoda con un mezzo simile e i colori AlphaTauri, lo skater Zion Wright, che abbiamo visto impegnato alle Olimpiadi di Tokyo, e Jett Lawrence, campione australiano di Supercross.

La lunga impennata di Yuki Tsunoda, Alpha Tauri, alla partenza della semifinale

ATTENZIONE SPOILER Il primo match si conclude con una facile vittoria per Verstappen, che dopo una partenza prudente ha superato Zion Wright anticipandolo al traguardo. Seconda semifinale vinta da Tsunoda, che scatta con una lunga impennata, mentre il rivale Jett Lawrence si pianta per un errore nella cambiata. Ma per vedere chi vince la finale tra Verstappen e Tsunoda non vi resta che guardare il video, se ancora non l'avete fatto. Per vincitori e vinti, però, niente champagne: questa volta la doccia sul podio è con acqua di palude.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/05/2022