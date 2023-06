Verstappen e Tsunoda si sfidano sui monster truck: il video

La Red Bull è un'inesauribile fonte di contenuti a sfondo ludico, che vedono protagonisti i piloti di Formula 1. Nell'ultimo exploit due veterani del settore: il campione mondiale in carica Max Verstappen e il simpatico Yuki Tsunoda di Alpha Tauri, che nel video qui sotto si cimentano in una sfida al volante dei monster truck.

VEDI ANCHE

SFIDA ALL'ULTIMO SPRUZZO DI FANGO La sfida si tiene in una cava appositamente attrezzata, con un fondo molto ''bumpy'', come lo chiama Verstappen, e una rampa appositamente allestita per schiacciare delle auto incautamente parcheggiate. Non manca una curva piena di fango e le immagini mostrano chiaramente quanto poco isolati siano gli abitacoli dei monster truck (o mega truck, nella più recente accezione). Yuki e Max finiscono le prove completamente inzaccherati. Sì, ma chi vince? Guardate il video!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/06/2023