Verstappen vs Tsunoda: chi è il migliore in retromarcia? Il video

Red Bull mette Verstappen contro il pilota AlphaTauri Yuki Tsunoda in una gara in retromarcia attraverso un percorso a ostacoli

Fresco del trionfo nel GP del Belgio, Max Verstappen si è cimentato in una gara molto particolare. Red Bull l'ha messo contro il pilota AlphaTauri Yuki Tsunoda alla guida di due DAF 600: auto che grazie alla particolare trasmissione automatica Variomatic riescono a raggiungere in retromarcia la stessa velocità che raggiungono andando in avanti, circa 120 km/h. Chi vince? Guardate qui sotto il video da YouTube.

VEDI ANCHE

DIFFICILE ANCHE PER I CAMPIONI Come si può vedere, avere le ruote sterzanti dal lato opposto della direzione di marcia rende le auto nervosissime: ne fa le spese Tsunoda che affronta la prima prova con troppo impeto e... Ma non voglio rovinarvi la sorpresa, sappiate solo che le gare in retromarcia sono ben documentate in un lungometraggio olandese: trovate tante clip dai contenuti catastrofici scrivendo ''achteruitrijden'' nella casella di ricerca su YouTube. Preparate i pop corn! E se non ne avete ancora abbastanza di gare fuori dal comune, sppiate che Verstappen e Tsunoda si sono affrontati anche sulle Swamp Buggy: non sapete cosa sono? Guardate questo video!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/09/2022