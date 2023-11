L'AlphaTauri sbaglia la strategia di Tsunoda e il boss si infuria: "Siamo stati stupidi"

La prestazione magistrale di Yuki Tsunoda ad Abu Dhabi non è passata inosservata, tanto che il pilota giapponese (da 8.5 nelle nostre pagelle di fine gara) si è meritato il titolo di Driver of the Day secondo il pubblico che ha votato sul sito ufficiale della Formula 1. Il giovane dell’AlphaTauri ha però chiuso la gara all’ottavo posto, perdendo una posizione sul finale da Fernando Alonso – il sorpasso è servito allo spagnolo per assicurarsi la “medaglia di legno” in classifica Piloti – ma riuscendo a difendersi all’ultimo giro dall’attacco di uno spento Lewis Hamilton. E, vista la prestazione, viene da chiedersi cosa sarebbe riuscito a portare a casa Yuki se solo non fosse stata scelta per lui una strategia a una sola sosta completamente sbagliata.

F1 GP Abu Dhabi 2023, Yas Marina: Yuki Tsunoda (Scuderia AlphaTauri) in azione durante la gara

PARLA TOST Una domanda che il team principal uscente – era al suo ultimo GP dopo 18 anni a capo del muretto di Faenza, dove nel 2024 sarà sostituito dall’ex Ferrari Laurent Mekies pur restando nel giro come consulente della scuderia – Franz Tost si è posto con grande severità nell’immediato dopogara ai microfoni di Sky Germania: “Sono proprio incazzato perché siamo stati troppo stupidi per scegliere una strategia corretta! Ci sono state molte discussioni al muretto, avevo chiesto di richiamare Yuki ai box prima. Mi è stato risposto che la tattica (a un solo pit-stop, unico tra i piloti in top-10 ndr) avrebbe funzionato e che si trattava di semplice matematica. Ma io ho capito abbastanza in fretta che non ce l’avremmo fatta”.

F1 GP Austria 2023, Spielberg: Franz Tost (Scuderia AlphaTauri)

RISULTATO ALLA PORTATA Un finale di carriera dunque non proprio entusiasmante per il manager austriaco, che piuttosto che godersi la prestazione eroica del suo pilota (in pista con un casco celebrativo proprio a lui dedicato) ha mostrato delusione per l’obiettivo mancato in classifica Costruttori, con l’AlphaTauri rimasta ottava a soli tre punti dalla Williams: “Il settimo posto in gara per Yuki (quindi davanti ad Alonso, ndr) era un obiettivo realistico al 100%. Forse non il sesto, perché Perez era semplicemente molto più veloce. Ma abbiamo incasinato le cose, dei tecnici che stanno ore e ore davanti ai computer non hanno saputo trovare una strategia che funzionasse a dovere”. Va detto che, anche con Tsunoda settimo all’arrivo, la Williams avrebbe mantenuto il vantaggio di un punto nel Mondiale a squadre, e che per il sorpasso sarebbe servito l’apporto di Ricciardo, solo 11° all’arrivo e molto sfortunato perché costretto a un pit-stop imprevisto a causa di una visiera a strappo finita nel condotto di aerazione dei freni.

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/11/2023