GP Abu Dhabi: la direzione gara vieta la manovra alla Verstappen

Il sorpasso azzardato effettuato da un impaziente Max Verstappen sulle due Mercedes nel tratto di uscita dai box che immette nel sottopasso del circuito di Yas Marina durante la seconda sessione di prove libere del GP Abu Dhabi non ha lasciato indifferente la direzione gara. Nelle linee guida ufficiali rilasciate sabato mattina, è stato esplicitamente vietato a tutti i piloti di effettuare sorpassi in quella zona.

COS'È SUCCESSO Il fatto incriminato è avvenuto nel corso delle FP2, al termine del periodo di interruzione con bandiera rossa seguito all'incidente che ha coinvolto Nico Hulkenberg. Con 15 minuti ancora a disposizione, Verstappen è uscito dalla corsia box dietro alle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Le due vetture gemelle procedevano lentamente e così il campione del mondo le ha affiancate e superate sulla destra mentre si immettevano nel caratteristico sottopassaggio che riporta i piloti in pista (video qui sotto). All'uscita di quest'ultimo il pilota della Red Bull ha poi superato anche Esteban Ocon: ''Sono bloccato'' si era lamentato via radio Verstappen.

If you no longer go for a gap that exists... 😅



Max Verstappen was very keen to get out on track after our second red flag in FP2 👀#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/XicfiLKLBW