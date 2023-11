Formula 1 GP Abu Dhabi 2023, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP di Abu Dhabi di Formula 1 sullo circuito di Yas Marina: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP ABU DHABI IN TV Il mondiale di Formula 1 si chiude ad Abu Dhabi, come da tradizione recente per lo sport motoristico per eccellenza. Il campionato piloti ha già dato i suoi verdetti, con Verstappen, Perez e Hamilton sul podio. C'è ancora da decidere però chi sarà il secondo team dell'anno alle spalle della Red Bull, e qui la lotta è apertissima tra la Mercedes e la Ferrari, divise da solo 4 punti. Solo per meri calcoli statistici, si assegnano anche i 4° posti piloti (a giocarselo Sainz, Alonso, Norris e Leclerc, raccolti in 12 punti) e costruttori (McLaren e Aston Martin sono separate da 11 punti).

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere le sessioni principali in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 GP Abu Dhabi 2022, Yas Marina: Sebastian Vettel (Aston Martin Racing)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 24 novembre

Prove libere 1: 10.30 – 11.30 (Live MotorBox dalle ore 10.15)

Prove libere 2: 14.00 – 15.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

Sabato 25 novembre

Prove libere 3: 11.30 – 12.30 (Live MotorBox dalle ore 11.15)

Qualifiche: 15.00 – 16.00 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Domenica 26 novembre

Gara: 14.00 (Live MotorBox dalle ore 13.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 25 novembre

Qualifiche: 18.00 (differita)

Domenica 26 novembre

Gara: 18.00 (differita)

TUTTO SUL GP DI ABU DHABI 2023

Atmosfera del circuito di Yas Marina, Abu Dhabi

Lunga 5,281 km, la pista che domenica ospiterà il Gran Premio di Abu Dhabi è stata costruita sull'Isola di Yas Marina ed è dotata di 16 curve in totale e di una particolare uscita dai box tramite il sottopassaggio dedicato. Con tre rettilinei e due lunghe zone DRS, Yas Marina è entrata nel calendario del Circus iridato nel 2009 ed è stata progettata dall'architetto Hermann Tilke. Il circuito è dotato di un potente impianto di illuminazione che consente una transizione perfetta tra l'inizio della gara, programmato per le 17 locali, e la sua fine, in modo tale che il GP inizi con il sole e termini con il tramonto. Le strutture che la circondano, sottolineano la grande ricchezza economica della zona: oltre al porto turistico con gli yacht ormeggiati, è presente anche l'hotel a cinque stelle Yas Viceroy Abu Dhabi che scavalca il circuito stesso e contribuisce alla suggestiva scenografia di questa gara medio orientale. Nel 2021 la pista è stata rinnovata con un paio di modifiche sostanziali in grado di renderla molto più veloce (12-13'') e di agevolare i sorpassi. I record risalgono entrambi a quella stagione e appartengono entrambi a Max Verstappen, che in gara ha girato in 1'26''103, e in qualifica ha strappato la pole position con il tempo di 1'22''109.

Testo. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 24 novembre: temperature: max 28°, min 23°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 54%, vento 16 km/h.

Sabato 25 novembre: temperature: max 28°, min 23°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 59%, vento 14 km/h.

Domenica 26 novembre: temperature: max 30°, min 23°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 56%, vento 11 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni precedenti all'evento

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/11/2023