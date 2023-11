F1 GP Abu Dhabi 2023, Diretta LIVE Prove Libere 2

LIVE YAS MARINA F1 La Formula 1 torna in pista ancora per un'ultima volta in questo Mondiale 2023: sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, si stabiliscono infatti gli ultimi verdetti dell'anno. Mentre Max Verstappen va a caccia della settima vittoria di fila (e del record difficilmente battibile di 19 successi in stagione), il grande tema d'interesse è quello della lotta accesissima tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto nella classifica Costruttori: i due colossi della F1 sono separati da soli 4 punti, chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Abu Dhabi 2023.

Prove libere 2 GP di Abu Dhabi 2023 live dalle 13.45 di venerdì 24 novembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.