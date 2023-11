Vasseur e Wolff richiamati dalla FIA per il loro linguaggio

Il celeberrimo episodio del tombino di Las Vegas ha avuto strascichi fino al weekend di Abu Dhabi. Fred Vasseur e Toto Wolff sono infatti stati convocati dagli steward del GP Abu Dhabi per la loro condotta durante la conferenza stampa tenutasi tra le FP1 e le FP2 della gara americana.

COSA ERA SUCCESSO Il consueto incontro con i giornalisti era avvenuto poco dopo il controverso episodio costato un danno milionario alla Ferrari. Vasseur in conferenza stampa non aveva nascosto la sua rabbia per l'incidente, ignorando le domande del presentatore Tom Clarkson e pronunciando frasi come: ''OK, lo spettacolo è lo spettacolo e tutto sta andando bene, ma penso che sia semplicemente inaccettabile per la F1 quanto accaduto oggi''. Più colorite le espressione usate da Wolff, che paradossalmente si era invece scagliato contro un giornalista della platea per difendere l'evento di Las Vegas finito al centro delle critiche: ''Come si può anche solo osare provare a ribattere su un evento che stabilisce nuovi standard per tutto? E poi stai parlando di un fottuto coperchio dello scarico che si è slacciato, è già successo in passato, non è niente. Sono le FP1. Date credito alle persone che hanno organizzato questo Gran Premio, che hanno reso questo sport molto più grande di quanto non sia mai stato. Hai mai parlato bene di qualcuno e scritto una parola buona? Dovresti parlare di tutte queste persone che sono state qui fuori. Liberty ha fatto un lavoro fantastico e non dovremmo lamentarci. L’auto è rotta. È davvero un peccato per Carlos, poteva essere pericoloso, tutti dobbiamo analizzare come possiamo assicurarci che ciò non accada di nuovo, ma parlare di questo come di un occhio nero per lo sport in un giovedì sera, quando nessuno guarda quella sessione nell’orario europeo...''.

L'ACCUSA Vasseur e Wolff sono stati accusati di aver violato l'articolo 12.2.1.f del Codice Sportivo Internazionale della FIA che punisce ''qualsiasi parola, atto o scritto che abbia causato un danno morale o una perdita alla FIA, ai suoi organi, ai suoi membri o ai suoi dirigenti esecutivi, e più in generale sull’interesse dello sport motoristico e sui valori difesi dalla FIA''.

LA DECISIONE La vicenda si è comunque chiusa con un richiamo per i due team principal. Riguardo Vasseur, gli steward hanno riconosciuto che ''in questo caso, il Team Principal era estremamente turbato e frustrato dall'incidente accaduto nelle FP1 e quel linguaggio, da parte sua, non era usuale. Considerate le circostanze attenuanti di cui al precedente punto, gli Steward in questo caso rilasciano un Avvertimento formale''. Simili le giustificazioni per la condotta di Wolff: ''L'uso del linguaggio in questione era insolito ed è stato provocato da una brusca esclamazione durante la conferenza stampa e quindi non può essere considerato tipico di questo Team Principal. Considerate le circostanze attenuanti di cui al precedente punto 3, gli Steward in questo caso rilasciano unAvvertimento formale''.

