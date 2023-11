Ferrari, Elkann chiede chiarezza alla FIA: "Non vuoi che succedano cose come il mondiale 2021"

L'ingiusta penalizzazione di 10 posizioni per Carlos Sainz sulla griglia di partenza del GP Las Vegas ha messo in evidenza come il regolamento sportivo della FIA abbia una lacuna quando si tratta di riconoscere che una sostituzione di componenti della power unit è provocata da cause di forza maggiore, come è stato in quel caso l'impatto con un tombino uscito dalla propria sede. La Ferrari è ancora molto arrabbiata per l'episodio, costatole sia denaro sia punti preziosi nella rincorsa al secondo posto tra i Costruttori.

MAGGIORE CHIAREZZA Dopo la dura condanna del team principal Fred Vasseur, anche John Elkann ha sottolineato come la questione richieda l'intervento della FIA, non solo per un caso specifico come quello di Las Vegas, ma anche per temi inerenti ad esempio il budget cap. Intervistato da BBC Sport, il presidente della Ferrari ha dichiarato: ''Da un lato, ci sono molti cambiamenti nel modo in cui avviene l'evoluzione delle tecnologie, riguardo l'importanza di essere a zero emissioni di carbonio. In questo ambito è importante riuscire a definire con chiarezza regole e applicazioni. Non vuoi che succedano cose come il campionato 2021 e come è finito (con la discussa decisione del direttore di gara Michael Masi che favorì il successo finale di Max Verstappen, ndr). Non vuoi avere situazioni come quelle a Las Vegas, dove vieni penalizzato di 10 posizioni. Quindi dal punto di vista normativo in termini di regole e applicazioni e di ciò che abbiamo visto con i limiti di budget, quelle sono aree in cui vorreste avere maggiore chiarezza''.

ONORE ALLA RED BULL, MA... Parlando dell'attuale situazione in F1, caratterizzata dal netto dominio della Red Bull, Elkann ha riconosciuto i meriti della scuderia austriaca, ma ha anche sottolineato come sia importante preservare la competizione per il bene della categoria: ''Se dominano, significa che sono davvero bravi e questo è positivo perché lo sport aspira a spingere davvero per ottenere il meglio ed è questo ciò su cui prosperiamo e aspiriamo. Ma se non c'è nessuno in grado di recuperare il ritardo, non va bene. Nell'ultima gara di Abu Dhabi potrebbero emergere molte posizioni diverse e questo è bello e divertente. Più c'è competizione, senza dubbio, meglio è''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/11/2023