F1, Horner e l'asso nella manica della Ferrari: "Hanno molto più margine sul motore"

Risolti i problemi di affidabilità che hanno condizionato la passata stagione, la Ferrari si appresta a vivere il Mondiale F1 2023 come un vero e proprio esame sulla tenuta della power unit. Il tema è stato al centro delle chiacchiere invernali che hanno riportato un possibile aumento di potenza di circa 30 cavalli: un incremento che, se confermato dai riscontri in pista, consentirebbe al Cavallino di avere un’arma in più nella lotta iridata contro i campioni della Red Bull e contro una Mercedes che ha voglia di rivalsa dopo un 2022 da dimenticare.

F1 2022 Emilia Romagna, F1 Sprint, Imola: Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari)

PIÙ AFFIDABILITÀ Il motore 066/7 già usato nella scorsa stagione era stato infatti a un certo punto depotenziato per evitare le rotture meccaniche che avevano costretto Charles Leclerc e Carlos Sainz al ritiro nei GP di Spagna, Azerbaijan e Austria. Una soluzione che aveva di fatto azzerato i problemi tecnici, ma che al contempo aveva impedito ai piloti della rossa di giocarsela ad armi pari contro la Red Bull di Max Verstappen. È in tal senso che, pur con un regolamento in cui gli sviluppi prestazionali sono stati vietati, si potrebbe parlare di un guadagno di potenza: se gli ingegneri di Maranello avessero davvero risolto i problemi che avevano causato i cedimenti meccanici, allora sarebbe possibile “sbloccare” tutto il potenziale del propulsore.

GP Austria 2022, Spielberg: Carlos Sainz (Ferrari)

PARLA HORNER Interpellato sul tema dalla rivista specialistica Auto Motor und Sport, anche Christian Horner è consapevole che la soluzione dei problemi al motore potrebbe dare nuova linfa alle chance iridate dei rivali del Cavallino. “In teoria – ha spiegato il team principal della Red Bull – nessuno può più guadagnare molti cavalli, ma la Ferrari ha avuto problemi di affidabilità nella scorsa stagione e credo che, se avranno risolto, allora potranno ottenere di più dalla power unit. E questo gli permetterà inevitabilmente di progredire. Penso che abbiano molto più margine di noi, ed è una cosa che stiamo tenendo in considerazione. Abbiamo visto tutti quanto hanno dovuto depotenziare il motore nel 2022. Noi abbiamo sofferto solo per qualche inconveniente minore”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/02/2023