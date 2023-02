Non solo Red Bull: iniziato il 2023 della Ferrari con il fire-up del motore

Mentre la Red Bull presentava a New York la livrea della RB19 – seppur con pochissime sorprese e cambiamenti minimi rispetto al passato – da questa parte del mondo anche la Ferrari è ufficialmente entrata nella stagione 2023. Nella tarda mattinata di venerdì 3 febbraio, il team di Maranello ha infatti completato il montaggio della nuova monoposto e acceso per la prima volta il motore 066/7, aggiornato per evitare le rotture meccaniche patite nella prima parte dello scorso campionato.

FIRE-UP Quello del “fire-up” (così si chiama nel gergo tecnico la prima accensione del motore in macchina) è un passaggio obbligato in ogni inverno, che segna il completamento dei lavori di montaggio e indica che tutto (o quasi) è pronto per la presentazione e i primi giri in pista. Nel caso della Ferrari, ci sarà ancora da aspettare qualche giorno, visto che il sipario sulla nuova rossa – che non ha ancora un nome ufficiale ma viene per il momento indicata con il numero di progetto 675 – si leverà soltanto il prossimo 14 febbraio.

VEDI ANCHE

APPLAUSI Tornando al fire-up, è stato effettuato alla presenza del team principal Frederic Vasseur ma anche del vice-presidente Piero Ferrari e dell’amministratore delegato Benedetto Vigna. Tutto ha funzionato regolarmente e, come si capisce chiaramente dal breve video pubblicato dalla Ferrari sui social, al termine dell’accensione è arrivato anche un applauso da parte di tutti i presenti. Sarà di buon auspicio in vista del Mondiale F1 2023?

Pubblicato da Salvo Sardina, 03/02/2023