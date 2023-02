Ferrari, l'ad Vigna suona la carica: "Vogliamo tornare competitivi"

Nonostante le amarezze legate ai problemi di affidabilità e agli errori stratetigici che hanno via via offuscato l'entusiasmo dei primi mesi, è innegabile che la Ferrari nella stagione 2022 di F1 abbia mostrato notevoli passi in avanti rispetto al biennio precedente. Proprio partendo dai risultati dello scorso anno l'amministratore delegato della casa di Maranello, Benedetto Vigna, ha espresso il suo ottimismo verso la scuderia del Cavallino Rampante, indicando chiaramente la conquista del titolo come obiettivo finale.

VEDI ANCHE

OBIETTIVO TITOLO MONDIALE Intervenuto in una conference call con gli azionisti sui conti del 2022, Vigna ha spiegato: ''Vogliamo tornare a essere competitivi nel campionato. In F1 il nostro vantaggio competitivo è migliorato durante la scorsa stagione ed è stato incoraggiante per noi e per i milioni di fans vedere i nostri piloti conquistare più volte il posto sul podio. Chiaramente, il nostro obiettivo è quello di raggiungere il premio finale e l'intera squadra, insieme a Fred (Vasseur, il nuovo team principal ndr), che recentemente si è unito a noi, sta lavorando incessantemente in quella direzione''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 02/02/2023