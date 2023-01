Ferrari, inizia il riscaldamento: test in pista a Fiorano

La Ferrari ha iniziato il lavoro in vista della nuova stagione, portando in pista la vecchia SF21

Mancano poco meno di 3 settimane alla presentazione della nuova monoposto di F1 della Ferrari e circa un mese all'inizio dei test invernali, in programma in Bahrain dal 23 al 25 febbraio. Per il Cavallino Rampante è tempo di uscire dal letargo invernale - anche se durante la sosta invernale il team è stato tutt'altro che fermo con il lavoro sulla vettura 2023 - con il consueto test di risveglio organizzato sulla pista di proprietà a Fiorano. Un appuntamento che consente a piloti, meccanici e ingegneri di riprendere confidenza con quelle che sono le normali attività durante un weekend di gara.

📍 Circuito di Fiorano, Maranello pic.twitter.com/0m8ala8bpv — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 24, 2023

RISERVA IN PISTA La sessione di test è iniziata nella giornata di martedì e il primo a scendere in pista è stato il russo Robert Shwartzman, da quest'anno pilota di riserva e di sviluppo assieme ad Antonio Giovinazzi. Al volante della SF21 vista in azione due stagioni fa, il 23enne ha completato un totale di 77 giri. Il meteo non è stato particolarmente favorevole, con freddo e pioggia che hanno costretto a rallentare il programma e obbligato Shwartzman ad utilizzare sempre gomme da bagnato. 259 i chilometri totale percorsi, mentre nel box hanno preso contatto con i metodi di lavori di un team di F1 due ragazze appartenenti alla Ferrari Driver Academy: Maya Weug e la nuova arrivata Aurelia Nobels. Assieme a loro, un altro membro di vecchia data della FDA, ossia Arthur Leclerc, fratello del più celebre Charles.

SAINZ IN PISTA DOPO IL REGALO Il programma di test prosegue oggi con Carlos Sainz al volante sempre della SF21. Lo spagnolo nel frattempo ha celebrato sui social la consegna della sua nuova auto stradale, una meravigliosa Ferrari 812 Competizione dotata di un motore V12 da 6.500cc capace di sprigionare ben 819 cavalli.

Pubblicato da Luca Manacorda, 25/01/2023