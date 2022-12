Ferrari, è stata davvero così disastrosa l'annata 2022?

Vediamo come si colloca l'annata 2022 della Ferrari all'interno della storia del Cavallino in Formula 1. C'è stato di meglio, certo, ma anche ben di peggio

Dal 1958 a oggi - ovvero da quando si assegna il campionato mondiale costruttori - la Ferrari ha portato in pista 64 diverse monoposto, fino alla F1-75 che ha chiuso il campionato mondiale in seconda posizione, alle spalle della Red Bull. Al termine della stagione, si è dimesso il team principal Mattia Binotto, nonostante i risultati molto più positivi rispetto al 2021, il manager ha pagato il calo prestazionale e una serie di errori che hanno costellato l'annata del Cavallino e sarà sostituito il prossimo anno dal francese Frederic Vassuer. Già, ma è stata davvero così disastrosa questa annata? Abbiamo valutato la prestazione della Ferrari nel 2022 paragonandola a quella di tutte le stagioni precedenti seguendo un criterio statistico sufficientemente coerente rispetto ai numerosi cambi di punteggio che hanno investito la storia della Formula 1, ossia mettendoli in ordine di punti conquistati in percentuale sul totale di punti disponibili. Ne emerge che gli annus horribilis per la casa di Maranello sono stati ben altri, a partire dalla disastrosa stagione 1980. Di seguito il recap statistico, dalla trionfale annata 2002 alle misere prestazioni del 1980.

Mattia Binotto (Ferrari)

Le prestazioni Ferrari nel mondiale costruttori dal 1958 a oggi*

Anno Vetture Piloti Pos. Punti Max. PT disponibili % punti raccolti 2002 F2001B, F2002 Schumacher, Barrichello 1º 221 272 81,25% 2004 F2004 Schumacher, Barrichello 1º 262 324 80,86% 2007 F2007 Massa, Raikkonen 1º 204 306 66,67% 2001 F2001 Schumacher, Barrichello 1º 179 272 65,81% 2018 SF71H Vettel, Raikkonen 2º 571 903 63,23% 2000 F1-2000 Schumacher, Barrichello 1º 170 272 62,50% 2006 248 F1 Schumacher, Massa 2º 201 324 62,04% 2017 SF70H Vettel, Raikkonen 2º 522 860 60,70% 2003 F2002B, F2003-GA Schumacher, Barrichello 1º 158 288 54,86% 2019 SF90 Vettel, Leclerc 2º 504 924 54,55% 2008 F2008 Raikkonen, Massa 1º 172 324 53,09% 2015 SF15-T Vettel, Raikkonen 2º 428 817 52,39% 1998 F300 Schumacher, Irvine 2º 133 256 51,95% 1979 312 T3, 312 T4 Scheckter, Villeneuve 1º 113 225 50,22% 1999 F399 Schumacher, Salo, Irvine 1º 128 256 50,00% 2010 F10 Massa, Alonso 3º 396 817 48,47% 2012 F2012 Alonso, Massa 2º 400 860 46,51% 2011 150º Italia Alonso, Massa 3º 375 817 45,90% 1990 641 F1 Prost, Mansell 2º 110 240 45,83% 2016 SF16-H Vettel, Raikkonen 3º 398 903 44,08% 1961 156 F1 P. Hill, Von Trips, Ginther, Gendebien, Mairesse, R. Rodriguez 1º 52 120 43,33% 2013 F138 Alonso, Massa 3º 354 817 43,33% 2022 F1-75 Leclerc, Sainz Jr. 2º 554 1298 42,68% 1983 126 C2B, 126 C3 Tambay, Arnoux 1º 89 225 39,56% 1977 312 T2 Lauda, Villeneuve, Reutemann 1º 97 255 38,04% 1997 F310B Schumacher, Irvine 2º 102 272 37,50% 1976 312 T, 312 T2 Lauda, Reutemann, Regazzoni 1º 83 240 34,58% 1958 246 F1 Hawthorn, Collins, Musso, von Trips, Gendebien, P. Hill 2º 57 165 34,55% 1975 312 B3-74, 312 T Regazzoni, Lauda 1º 73 210 34,52% 1985 156-85 Alboreto, Arnoux, Johansson 2º 82 240 34,17% 1964 156 F1-63, 158 Surtees, Bandini, Scarfiotti, P. Rodriguez 1º 49 150 32,67% 1982 126 C2 Villeneuve, Tambay, Pironi, Andretti 1º 74 240 30,83% 2021 SF21 Leclerc, Sainz Jr. 3º 324 1078 30,01% 2005 F2004M, F2005 Schumacher, Barrichello 3º 100 342 29,24% 1974 312 B3-74 Regazzoni, Lauda 2º 65 225 28,89% 1970 312 B Ickx, Giunti, Regazzoni 2º 55 195 28,21% 1959 246 F1 Allison, Brooks, P. Hill, Behra, Gurney, Gendebien, Von Trips 2º 38 135 28,15% 1994 412 T1 Alesi, Larini, Berger 3º 71 256 27,73% 1996 F310 Schumacher, Irvine 2º 70 256 27,34% 1988 F1-87/88C Alboreto, Berger 2º 65 240 27,08% 1995 412 T2 Alesi Berger 3º 73 272 26,84% 2014 F14 T Alonso, Raikkonen 4º 216 817 26,44% 1989 640 F1 Mansell, Berger 3º 59 240 24,58% 1978 312 T2, 312 T3 Reutemann, Villeneuve 2º 58 240 24,17% 1984 126 C4 Alboreto, Arnoux 2º 58 240 23,96% 1966 312 F1, 246 F1-66 Surtees, Bandini, Parkes, Scarfiotti 2º 32 135 23,70% 2009 F60 Massa, Badoer, Fisichella, Raikkonen 4º 70 306 22,88% 1987 F1-87 Alboreto, Berger 4º 53 240 22,08% 1991 642 F1, 643 F1 Prost, Morbidelli, Alesi 3º 56 256 21,68% 1971 312 B, 312 B2 Andretti, Ickx, Regazzoni 3º 33 165 20,00% 1960 246 F1, 256 F1 P. Hill, Gonzalez, Von Trips, Allison, Ginther, Mairesse 3º 27 140 19,29% 1972 312 B2 Regazzoni, Ickx, Andretti, Galli, Merzario 4º 33 180 18,33% 1965 158, 512 F1 Surtees, Bandini, Vaccarella, P. Rodriguez, Bondurant, Scarfiotti 4º 27 150 18,00% 1968 312 F1 Amon, Ickx, De Adamich, Bell 4º 32 180 17,78% 2020 SF1000 Vettel, Leclerc 6º 131 748 17,51% 1963 156 F1-63 Surtees, Mairesse, Scarfiotti, Bandini 4º 26 150 17,33% 1986 F1-86 Alboreto, Johansson 4º 37 240 15,42% 1981 126 CK Villeneuve, Pironi 5º 34 225 15,11% 1962 156 F1 R. Rodriguez, Baghetti, P. Hill, Mairesse, Bandini 6º 18 135 13,33% 1967 312 F1 Amon, Bandini, Parkes, Scarfiotti, Williams 5º 20 165 12,12% 1993 F93A Alesi, Berger 4º 28 256 10,94% 1992 F92A Alesi, Capelli, Larini 4º 21 256 8,20% 1973 312 B2, 312 B3 Ickx, Merzario 6º 12 225 5,33% 1969 312 F1 Amon, P. Rodriguez 6º 7 165 4,24% 1980 312 T5 Scheckter, Villeneuve 10º 8 210 3,81%

*Nota metodologica: dal 1958 al 1978 per il mondiale costruttori è stato in vigore il sistema degli scarti dei risultati peggiori. Per questa statistica, che valuta la prestazione generale della stagione, non sono stati considerati.

VEDI ANCHE

Charles Leclerc vs Carlos Sainz (Ferrari)

CONCLUSIONI Da questa tabella emergono due dati. Il primo è che, su 65 stagioni prese in esame, sono state solo 22 quelle migliori rispetto al mondiale di quest'anno, e dunque ben 42 quelle peggiori, il che sarebbe anche un dato positivo, se non fosse che, delle 22 migliori, ben 17 sono state ottenute nel nuovo millennio, dunque in un'epoca in cui la Ferrari ha abituato a ben altri standard rispetto ai più tribolati decenni precedenti. Ciò significa che, il classico bicchiere pieno a metà, è sostanzialmente mezzo vuoto se si guarda al quadro generale, mentre è possibile considerarlo mezzo pieno solo in un caso, ovvero se si confronta la stagione 2022 con quelle 2020 o 2021, nelle quali la Ferrari ha raccolto, rispettivamente, appena il 17,51% e il 30,01% dei punti disponibili, rispetto al 42,68% di quest'anno, un trend sicuramente positivo.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/12/2022