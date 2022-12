Andrea Stella: "In Ferrari sono contenti della nuova macchina"

Una frase buttata là in un'intervista, ma è quella che molti tifosi della Ferrari bramavano di leggere o ascoltare in questo periodo di lunga inattività della Formula 1. Ci ha pensato Andrea Stella - ex ingegnere in Ferrari, e appena promosso racing director della McLaren al posto di Andreas Seidl (andato in Sauber per preparare l'avvento di Audi) - a proferirla, all'interno di un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il bravo ingegnere orvietano, con un lungo trascorso a Maranello, ha ancora molti amici laggiù, per cui, nel raccontare gli obiettivi della sua squadra per il 2023 si è lasciato sfuggire - o ha inserito ad arte - la frasetta incriminata.

SCONGIURI O OTTIMISMO? ''Le squadre da battere anche nella prossima stagione di Formula 1 saranno Ferrari, Red Bull e Mercedes'' - ha spiegato Stella - ''che al momento competono in una categoria diversa dalla nostra. A Maranello sono molto contenti della nuova macchina e quindi avranno sicuramente un inizio competitivo (sbam!)'' Gli scongiuri dei tifosi sono già iniziati, anche se una frase del genere - detto da uno che più insider non si può - può solamente che far piacere. Per quanto riguarda la McLaren, invece, Stella ha aggiunto: ''Mi aspetto delle difficoltà, ma sono ottimista per la seconda parte di stagione''. Per scoprire se Stella avrà ragione, occorrerà attendere l'inizio del prossimo campionato mondiale, previsto per il 5 marzo prossimo in Bahrain. Una gustosa anteprima, il 14 febbraio, sarà l'unveiling della nuova Ferrari: a questo link tutte le date di presentazione dei team di Formula 1 2023.

