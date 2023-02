La nuova Ferrari si chiamerà SF-23

La Ferrari svelerà la sua nuova monoposto il prossimo 14 febbraio, ma intanto prosegue a regalare piccole anticipazioni a tifosi e addetti ai lavori per aumentarne la curiosità. Dopo il video con il sound della prima accensione della vettura, oggi la scuderia di Maranello ha svelato come si chiamerà la macchina che Charles Leclerc e Carlos Sainz guideranno nella stagione 2023 di F1.

OTTAVA VOLTA La nuova monoposto si chiamerà SF-23 e sarà l'ottava nella storia del Cavallino Rampante ad essere contrassegnata dalla sigla SF che ovviamente si rifà al nome Scuderia Ferrari. Di queste otto vetture, quattro avevano nel nome l'anno della stagione come sarà anche questa volta, mentre altre quattro celebravano delle ricorrenze storiche come la SF90 del 2019 o la SF1000 (dedicata al traguardo dei 1000 GP disputati dal team) del 2020 oppure gli anni della scuderia, come la SF70H e la SF71H del biennio 2017-2018.

TRADIZIONE IBRIDA La sigla SF sta venendo dunque utilizzata con regolarità dalla Ferrari nel corso degli ultimi anni e in particolare dal 2015, seconda stagione nella quale sono state adottate le power-unit ibride che hanno sostituito i vecchi motori termici V8. Da allora, solo lo scorso anno questa denominazione è stata abbandonata a favore del nome F1-75, scelto per celebrare i 75 anni di vita della casa del Cavallino Rampante.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/02/2023