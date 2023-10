Up & Down GP Messico 2023

Nel consueto clima di delirio in salsa mariachi si è consumato il weekend del GP Messico, non poi così diverso dal resto della stagione 2023. In mezzo a un copione già scritto abbiamo però pescato gustose prelibatezze, tra scherzi spietati, piloti dimenticati e incredibili torture che si concentrano in particolare su due protagonisti. E allora via, incolliamoci dei baffoni posticci e partiamo alla scoperta del meglio, ma soprattutto del peggio, del fine settimana ai 2.300 m di Città del Messico.

Apriamo con la simpatica burla a tema Halloween giocata da quei mattacchioni del muretto Ferrari ai danni del povero Leclerc. In pratica è successo che domenica mattina il team principal Fred Vasseur e l'ingegnere di pista Xavi Marcos abbiano bussato alla camera di Sciarl chiedendogli il classico ''Dolcetto o scherzetto?!?''. Il monegasco è stato colto decisamente impreparato da quella domanda e non avendo nulla da dare ai due improbabili bambini in rosso li ha cacciati bruscamente. Lo scherzetto si è poi materializzato nella beffarda comunicazione radio ''crediamo che tra 5 giri le Hard diventeranno più veloci delle Medium'' con cui Leclerc è stato illuso di poter riprendere un Hamilton che, al contrario, all'ultimo giro ha pure fatto il giro più veloce in gara. Dopo la bandiera a scacchi, Vasseur è stato visto tutto divertito raccontare l'aneddoto a Marc Gené (foto sotto), aggiungendo di aver anche trasmesso sulla radio di Sciarl una vecchia canzone di Michele Zarrillo riadattata per l'occasione. CINQUE GIRI CHE L'HAI PERSO, MILLE LACRIME CADUTE

F1 2023, GP Messico: Fred racconta lo scherzetto

TOP

Max Verstappen: la Red Bull era preoccupata per la sua incolumità in questo weekend, ma il finale è stato molto diverso da quanto si temeva. La precoce uscita di scena di Perez ha portato i messicani a coalizzarsi contro il povero Leclerc e dunque la domenica si è conclusa con MV Megusta issato sul podio con un enorme sombrero in testa tra le ovazioni del pubblico di casa. E così, oltre al record assoluto di vittorie in una stagione e il raggiungimento di Prost a quota 51 successi in carriera, l'olandese ha conquistato anche il cuore dei messicani. MEX VERSTAPPEN

F1 2023, GP Messico: Mex idolo locale

PILLOLE DI UP

Lewis Hamilton: anche se ci ha desciappato i maroni per tutto il weekend con la sua nuova bevanda analcolica a base di agave, portandosi sempre appresso la bottiglia come manco Raikkonen nelle serate più selvagge, il buon Luigino si merita un posto tra i migliori per l'eccezionale gara disputata, impreziosita dal giro più veloce all'ultimo passaggio che ha indispettito non poco il rivale Verstappen, al quale ha ovviamente offerto il suo intruglio come consolazione. AGAVE, AGAVE MUCHOOOO

F1 2023, GP Messico: lo sgarro a base di agave

Daniel Ricciardo: nella domenica più dolorosa per Perez, il Sofficino Australiano ritrova l'antico splendore e chiude a un soffio dalla sesta posizione di Russell. Il risultato migliore per solleticare l'istinto di quel mercante di piloti che risponde al nome di Helmut Marko. Unico momento difficile del weekend, che lo ha lasciato per circa 15 minuti con l'espressione che vedete qui sotto, quando gli è stato spiegato che - contrariamente a quanto credeva - la metropoli che ospita il gran premio non si chiama così in onore della stella della nazionale argentina di calcio. CITTA' DEL MESSI

F1 2023, GP Messico: Sofficino senza parole

FLOP

Aston Martin: il crollo verticale della verdona è impressionante. Da seconda forza del campionato, il team di Lawrence Stroll è passato a vivacchiare sul fondo della classifica, con lo Sciamano di Oviedo che a sua volta è passato dalla ritrovata verve delle prime gare al malcelato scazzo di quando le cose vanno male. Lo spagnolo ha voluto dare dimostrazione pratica di come si stia sgonfiando l'entusiasmo in casa Aston Martin durante la conferenza stampa del giovedì, sottoponendo i presenti a una rumorosa espulsione d'aria. SGASANDO ALONSO

F1 2023, GP Messico: Sgasando Alonso

I PREMI DI U&D

PREMIO ''PASTORONE APPROVA''

Sergio Perez: ti stai giocando la permanenza in Red Bull, corri la gara di casa, sei partito bene e hai l'occasione di conquistare un bel podio che metterebbe al sicuro il secondo posto nel mondiale, vuoi non buttarti dentro a cannone in curva 1 e regalare ai tuoi tifosi un bel decollo in mondovisione? La manovra alla va o la spacca di Checo manda in frantumi il cuore dei messicani, ma quantomeno gli vale il nostro premio più ambito e anche il commento sarcastico di Marko sul suo tentativo di avvolgere Leclerc tra due Red Bull. BRAVO, BELL'AT-TACOS

F1 2023, GP Messico: premio ''Pastorone Approva''

PREMIO 'MAINAJOLYON'

Charles Leclerc: come se non bastassero l'ennesima pole position non tramutata in vittoria e la burla del muretto di cui vi abbiamo parlato in apertura, Sciarl si è pure dovuto beccare i fischi del pubblico che lo ha ritenuto responsabile dell'uscita di Perez. Leclerc ha provato a giustificarsi nell'intervista rilasciata appena sceso dalla vettura, ma ciò non è bastato: con tutta la security spostata inutilmente su Verstappen, dei brutti ceffi hanno avuto vita facile nel sequestrarlo per un paio d'ore e sottoporlo a una tortura devastante, ossia ascoltare in loop e a tutto volume la sua interpretazione di ''Un mondo d'amore'' di Gianni Morandi (video qui sotto). Una roba davvero terrificante. TRE NON FARLI PIANGERE, TIFANO CHECO

Singing while signing, the multi-tasking 👑 pic.twitter.com/dChz4BOf4t — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) October 26, 2023

LO SAPEVATE?

La Red Bull ha voluto punire Perez per la manovra improvvida mandandolo a festeggiare la vittoria di Verstappen in mezzo ai tifosi sotto al podio e non insieme al team. Lo potete vedere nella foto qui sotto mentre scatta qualche foto al compagno di squadra con scarso entusiasmo, mentre attorno a lui nessuno se lo caca preferendo salutare il vincitore. Un voltafaccia difficile da digerire, tanto che il messicano ha poi lasciato rapidamente il circuito pronunciando solo poche, emblematiche, parole. NON NE VOGLIO PIU' SAPEREZ

F1 2023, GP Messico: Checo imbucato

