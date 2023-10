Up & Down GP Qatar 2023

Caldo, cordoli taglienti e sabbia nel sudatissimo weekend del GP Qatar che ha incoronato Max Verstappen campione del mondo per la terza volta consecutiva. Tra una goccia di sudore e l'altra abbiamo individuato comunque diverso materiale per i nostri Up&Down. Beviamo l'ultimo sorso di bevanda isotonica e andiamo dunque a scoprire il meglio, ma soprattutto il peggio, del weekend di Lusail.

Apriamo la puntata con uno degli ospiti vip del weekend qatariota, il mezzofondista britannico di origini somale Mo Farah. Il pluricampione olimpico ha corricchiato allegramente da una vettura all'altra sulla griglia di partenza, fermandosi a fare un selfie con quasi tutti i meccanici. Simpatico il siparietto con quelli dell'Aston Martin, ai quali dopo la fotografia ha regalato un pronostico su come sarebbe andata la gara di Stroll. FARAH PENA

F1 2023, GP Qatar: cosa Farah?

TOP

Max Verstappen: il terzo titolo consecutivo era ormai una formalità e MV Megusta ha giusto concesso il successo nella Sprint a Piastri come contentino ai massacrati avversari. Il vero miracolo lo compie presentandosi, tra gli applausi dei suoi meccanici, in perfetto orario domenica mattina (foto sotto). Un'impresa non scontata, dato che la notte prima è stato visto rientrare in hotel alle 5 in evidenti condizioni alterate, portandosi appresso al guinzaglio un tipico animale del deserto e intonando una celebre canzone della sezione locale degli Alpini. SUL CAMMELLO, SUL CAMMELLO CHE NOI PORTIAMOOOO

F1 2023, GP Qatar: MV rivendica l'arrivo in orario

PILLOLE DI UP

Oscar Piastri: il talentino australiano continua a collezionare risultati record per un debuttante. Questa volta si porta a casa addirittura il successo nella Sprint, risultato di prestigio incassato però con una certa delusione quando gli è stato detto che il primo posto in quella schifezza di mini gara non era catalogabile come una vera vittoria. AH NON LOSAIL?

F1 2023, GP Qatar: Oscarito sorpreso per la vittoria non vittoria

Esteban Ocon: conclude clamorosamente settimo dopo essersi vomitato addosso in gara, ricordandomi l'impresa di quel mio amico che a un suo compleanno vomitò appena entrato in discoteca, salvo riprendere poi a bere cuba libre come se nulla fosse. Elegante il giro di parole che ha utilizzato dopo la bandiera a scacchi per giustificare le macchie verdastre su casco e tuta. NON E' QATAR

Alfa Romeo: quando meno te lo aspetti, la scuderia italo-svizzera piazza non uno ma ben due piloti in zona punti. Quando meno te lo aspetti vale anche per l'improvviso attacco di diarrea che ha colpito il povero Bottas poco prima del via, preannunciato da pesanti brontolii dello stomaco ma per fortuna risolto prima di partire, con il finlandese che ha prontamente chiesto il farmaco adatto intonando una nota canzone di Jimmy Fontana. IMODIUM, LO STOMACO NON SI E' FERMATO MAI UN MOMENTO

F1 2023, GP Qatar: quando lo stomaco Borbottas...

VEDI ANCHE

FLOP

Lewis Hamilton: la partenza con la gomma morbida era un azzardo da tutto o nulla alla prima curva e purtroppo per Luigino si è realizzata la seconda opzione. Si è così capito meglio perché Russell continuasse a fare uno con la mano accanto al compagno di squadra prima del via, indicando quanti giri avrebbe fatto durare la gara del sette volte iridato. E d'altronde pure il sempre tamarro Hamilton se l'era un po' gufata, salutando i meccanici canticchiando una canzone di Marracash la cui prima strofa si è rivelata profetica. ESCO A FARE UN GIRO, TORNO PRESTO BABY

F1 2023, GP Qatar: Giorgino indica quanti giri durerà la gara del suo compagno

I PREMI DI U&D

PREMIO ''BIEN''

Carlos Sainz: la perdita di benzina scoperta poco prima del via lo condanna al più beffardo dei ritiri, costringendolo a partecipare a tutta la cerimonia pre gara già sapendo di non poter correre e ad assistere poi al gippì tristemente seduto nel garage. A ciò si aggiunge la perculata di Albon che gli ride di gusto in faccia quando scopre il suo problema (foto sotto), gelandolo con la battuta ''Sai se fosse successo a me come mi sarei chiamato?''. ALEX ALBOX

F1 2023, GP Qatar: Albox se la ride malamente

PREMIO ''MAINAJOLYON''

Lando Norris: in Qatar si conferma un pilota velocissimo, ma allo stesso tempo si conferma la sua propensione al MaiNaJolyon rispetto ai suoi compagni di squadra. Nella sua ormai lunga militanza in McLaren, infatti, gli è toccato assistere al primo podio della scuderia dopo centordici stagioni di amarezze ottenuto da Sainz nel GP Brasile, poi alla prima vittoria dopo centordicimila stagioni ottenuta da Ricciardo nel GP Italia 2021 e infine al primo successo assoluto in una Sprint incassato grazie a Piastri. Lui stesso oramai si prende in giro su sta cosa, tanto che in conferenza stampa si è messo a cercare da tutte le parti se ci fosse una gioia anche per lui. PERCULANDO NORRIS

F1 2023, GP Qatar: Lando cerca una gioia

LO SAPEVATE?

Per negare che il discusso ordine di scuderia a fine GP Giappone avesse lasciato attriti e un ambiente ''elettrico'' nel box Alpine, Esteban Ocon e Pierre Gasly si sono scambiati una stretta di mano davanti a giornalisti e fotografi. Quel burlone di Estebanito ha poi voluto prendersi giuoco del compagno di squadra, offrendogli un chewing gum da quei pacchetti finti che rilasciano una scarica elettrica. Il povero PR ci è cascato in pieno e se n'è andato con i capelli elettrizzati dallo scherzo del connazionale (foto sotto), mentre quest'ultimo tra una risata e l'altra continuava a imitare Carlo Conti quando conduceva l'Eredità. SCOSSAAA?!?

F1 2023, GP Qatar: l'elettrizzato PR

Vuoi vedere in anteprima i meme senza aspettare la puntata post GP? Cerchi materiale inedito di U&D? Vuoi interagire con noi anche lontano dai weekend di gara? Non perdere tempo e metti “Mi piace” alla pagina Facebook di U&D! La trovi cliccando qui -> U&D - Il meglio e il peggio della Formula 1. E se ancora non ti basta, ora puoi seguire U&D anche su Instagram, cliccando qui -> TopFlopF1

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/10/2023