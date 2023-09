Up & Down GP Italia 2023

Finalmente una Ferrari degna di nota e per di più nella gara di casa, evento che ci permette di lanciare una puntata di U&D a tinte decisamente rosse. Tra ospiti più o meno graditi, piloti protagonisti dentro e fuori dalla pista e po' di gossip televisivo, andiamo dunque a scoprire il meglio, ma soprattutto il peggio, dello scoppiettante weekend di Monza.

Apriamo la puntata con il ritorno nel paddock di Mattia Binotto, passato a salutare un po' tutti approfittando del gran premio di casa. L'ex team principal della Ferrari ha purtroppo tediato i presenti mostrando a ripetizione le foto sul telefonino della sua nuova passione nata in questo anno lontano dalla F1, ossia la pasticceria. L'ingegnere italo-svizzero è lanciatissmo in questo hobby tra i fornelli, tanto che sta pensando di aprire un canale YouTube per condividere le sue ricette con altri aspiranti Iginii Massari. Già pronto l'accattivamente nome del profilo social. MATTIA BISCOTTO

F1 2023, GP Italia: Mattia Biscotto

TOP

Carlos Sainz: un weekend memorabile per Carlitos, capace di conquistare pole position e terzo posto dopo aver lottato come un leone. Una grinta dimostrata poi anche in serata, quando in prima persona ha inseguito e fermato i ladri che gli avevano sottratto l'orologio da millemila euri che portava al polso approcciandolo con la classica domanda ''Scusa, Sainz che ore sono?''. Il recupero della refurtiva e la consegna dei malviventi alle forze dell'ordine gli è valso la creazione di un nuovo gruppo militare a lui dedicato. CARLOSBINIERI

F1 2023, GP Italia: Carlosbinieri

PILLOLE DI UP

Max Verstappen: solo lui poteva confermare o ribaltare l'esito delle qualifiche e naturalmente ha optato per la seconda, dando un bel ''diesci'' alla sua striscia record di vittorie. ALESSANDRO BORGHESE

F1 2023, GP Italia: un MV Megusta da ''diesci''

Valtteri Bottas: ritorna in zona punti dopo una vita, onorando al meglio la livrea patriottica adottata dall'Alfa Romeo. Per festeggiare, in serata si dedica alla sua grande passione - il nudismo - spogliandosi completamente sui Navigli e poi fermandosi ad ammirare con le chiappe al vento lo skyline della città all'alba. GUARDA MILANO

Liam Lawson: il sostituto del sostituto che al mercato mio padre comprò sta facendo venire il dubbio ai vertici Red Bull che forse un giovane da lanciare attraverso l'AlphaTauri ce l'avessero ancora in casa. Dopo Zandvoort, eccolo piazzare un'altra bella prestazione a un soffio dalla zona punti. In Nuova Zelanda stanno già pensando di dedicargli una serie tv che racconti la sua vita dall'adolescenza al buon debutto in F1. LAWSON'S CREEK

FLOP

Alpine: il ricordo del podio in Olanda viene spazzato via da un autentico weeekend di melma, passato tristemente nei bassifondi della classifica. Particolarmente deluso il connazionale attaccante del Milan che era andato a trovare il team prima del via, ricevendo la promessa di una gara in rimonta fino alla zona punti per celebrare la grandeur francese. MI AVETE PRESO IN GIROUD

VEDI ANCHE

F1 2023, GP Italia: preso in Giroud

PILLOLE DI DOWN

Charles Leclerc: dopo aver passato tutto il weekend ad inseguire a pochi centesimi Sainz, quando in gara si presenta l'occasione per togliere il podio allo spagnolo ci si butta a capofitto, provocando più di un mancamento tra spalti e box della scuderia. D'altronde l'incontro con il suo idolo Damiano dei Maneskin lo aveva caricato fin troppo, così quando dai box arriva l'invito a non correre eccessivi rischi risponde con ''sono fuori di testaaa, ma diverso da loro'' e poco dopo inchioda arrivando a pochi centimetri dal contatto con l'altra Ferrari. MANESKON

F1 2023, GP Italia: due tipi Maneski(n)

I PREMI DI U&D

PREMIO ''PASTORONE APPROVA''

Lewis Hamilton: quandio l'imberbe Piastri ha mostrato un po' troppa grinta nel cercare di fermare la sua rincorsa al quinto posto, Luigino ha gonfiato i bicipiti e ricordato al regazzino di portare rispetto ai suoi sette titoli mondiali, andando a dargli una sportellata alla Roggia da cui la McLaren è uscita con un'ala rotta. OSCARTATO SU PIASTRI

F1 2023, GP Italia: premio ''Pastorone Approva''

PREMIO ''BIEN''

Yuki Tsunoda: ha iniziato il weekend cucinando a casa del milaneseh PR Gasly un orribile piatto e nella stessa occasione il pilota dell'Alpine gli ha consigliato di passare da Massimino di Quartoggiaro per ricevere sottobanco dei ricambi per il motore della sua AlphaTauri che lo avrebbero fatto volare a Monza. Così è stato, nel senso che il propulsore gabolato lo ha fatto volare a casa mentre la gara doveva ancora partire. La prossima volta ci penserà due volte prima di ascoltare i consigli di uno che ti cucina una schifezza simile. RISO IN BIENCO

F1 2023, GP Italia: MasterSchif

LO SAPEVATE?

A Monza era presente anche il fresco campione del mondo di salto in alto Gianmarco Tamberi. L'azzurro ha ancora una volta mostrato le sue doti da showman intrattenendo il pubblico sul rettilineo d'arrivo e saltando una monoposto di F1 appositamente posizionata per l'occasione (video sotto). La RAI sembra intenzionata a proporgli la conduzione del programma ''Unomattino in famiglia'', con l'unica necessità di modificargli il nome per non spiazzare troppo i telespettatori più anziani abituati al vecchio presentatore. TIBERIO TAMBERI

The moment World and Olympic high jump champion @gianmarcotamber cleared a Formula 1 car on the grid! 😱#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/M0R54YNJyW — Formula 1 (@F1) September 3, 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/09/2023